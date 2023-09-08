4 действенных способа очистить матрас от желтых пятен

Сотрудники мебельного бренда Crafted Beds перечислили четыре действенных способа очистить матрас от желтых пятен. Соответствующий материал публикует издание Express.co.uk.

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Эксперты рассказали, что удалить загрязнения с тканевой поверхности помогает пищевая сода. Они посоветовали посыпать смешанное с небольшим количеством воды средство, оставить его на 30 минут и затем пропылесосить.

Помимо этого, специалисты рассказали, что можно добавить в пульверизатор перекись водорода с водой и распылить раствор, а затем протереть предмет домашнего обихода чистой тряпкой.