Раскрыта оптимальная частота стирки полотенец

«Хотя вы можете и не увидеть поверхностную грязь на полотенцах, но они все равно впитывают пот, запах тела и клетки кожи — все это может привести к размножению бактерий на материале. Конечно, можно стирать их чаще, но, в целом, этого должно быть достаточно», — заявила она.