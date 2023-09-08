Как в интерьере создать атмосферу «старой доброй Англии»
Некоторым людям хочется создать в своём доме интерьер, как в жилье мистера Дарси из «Гордости и предубеждения».
Дом у героя очень уютный и гармоничный. Сделать такую атмосферу можно с помощью нескольких предметов, пишет myDecor.
В квартире стоит поставить пару старых чемоданов, которые получится превратить в прикроватные столики или тумбочки.
Металлическая кровать – это символ надёжности и прочности. Такая ретро-мебель точно подойдёт интерьеру старой Англии.
Шкафы с книгами придают уют, особенно, если на полках расположены старинные, потёртые издания.
Настольные лампы с абажуром прекрасно дополнят интерьер. Также стоит присмотреться к другой антикварной мебели. Хорошо будут смотреться объекты с небольшими потёртостями.
Ещё украсит интерьер старинный фарфор. Он придаст интерьеру подлинность.
Корзины из ротанга, мебель и коробки из этого материала появились в европейских домах в конце XIX века. Сейчас они придадут особый шарм интерьеру.