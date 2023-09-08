Названы растения для посадки на даче перед зимой

Подзимние посевы помогают дачнику сэкономить время весной и получить к столу ранние овощи и зелень, рассказала агроном Елена Горбунова. Растения для посадки на даче перед зимой она перечислила в беседе с aif.ru.

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Перед зимой, по ее словам, можно высадить чеснок, лук-севок, укроп, петрушку, листовой сельдерей, кинзу, фенхель, анис, тмин, морковь. Со свеклой, отметила Горбунова, могут возникнуть трудности.

«Под зиму большинство сортов не сеют по одной простой причине: по весне она вместо формирования корнеплода уходит в стрелку. Но на сегодня появились сорта, лишенные такого недостатка», — объяснила агроном, перечислив среди таких сортов «Подзимнюю», «Холодостойкую», «Северный шар».

Кроме того, продолжила Горбунова, перед зимой высаживают редис, кресс-салат, руколу и практически все виды капусты: белокочанную, краснокочанную, пекинскую, цветную, кольраби, брюссельскую, савойскую, пак-чой.

«Из цветов к подзимним посевам благосклонно относятся мелколуковичные, тюльпаны, гиацинты, дельфиниум, лаванда, примула», — добавила специалист.

Подзимний посев надо делать в чуть ли уже не промерзшую почву — например, в конце ноября.

«Исключение — чеснок, лук, мелколуковичные и луковичные цветы. Им надо успеть укорениться, поэтому крайний срок для них — конец октября. Семена для подзимних посевов не надо ни в коем случае замачивать, а после заделки в почву поливать грядку», — рассказала Горбунова.