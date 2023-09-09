Как хранить лук в квартире – советы эксперта

Лук – неизменный ингредиент многих блюд, который добавляет им особый привкус. Однако сохранить его после сбора урожая довольно сложно. Наталья Стёпина, агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, рассказывает где и при каких условиях хранить лук в квартире.

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После того как луковицы выкопали, им нужно дать просохнуть на грядке, 1 – 2 недели досушить в проветриваемом помещении.

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Важно. Солнечный свет убивает болезнетворные бактерии на поверхности луковиц, поэтому по возможности нужно выносить лук на солнечный свет.

Срок хранения, в первую очередь, зависит от сорта. Дольше всего хранятся поздние сорта репчатого лука – они могут пролежать до апреля – мая. Желтые сорта лука хранятся, как правило, дольше (среди них больше поздних), чем красные и белые (они чаще ранние и среднеспелые).

Можно посоветовать проверенные сорта: Геркулес, Ред Барон, Стурон, Центурион.

Хорошо просушенный лук можно хранить в ящиках (решетчатых, деревянных и пластиковых с отверстиями), перфорированных коробках, мешках (тканевых, так и бумажных), плетеных корзинах, полипропиленовых овощных сетках или дамских колготках. Даже пребывая в состоянии покоя, луковицы дышат, выделяя влагу. Потому нельзя упаковывать запасы герметично, чтобы они не сгнили и не были поражены плесенью. Лотки, коробки и ящики нужно брать неглубокие, высотой не более 30 – 35 см. И в мешках слой загруженных в них луковиц должен быть таким же. Допустимо хранение лука насыпью при условии размещения его тонким слоем и использования подложки.

Для длительного его сохранения холодильник не подходит. Здесь поддерживается повышенная влажность, что будет провоцировать загнивание луковичной шейки и развитие плесени. А это значительно сократит срок хранения продукта.

Теплый способ предполагает, что для хранения необходима температура от + 18 °С до + 22 °С. Влажность в помещении должна быть 60 – 70 %. Поэтому разместить плоды можно на высоких антресолях, в кладовке, в пустом пространстве под кроватью и на утеплённой лоджии. Также часто встраивают специальные ящики в кухонный гарнитур. В этом случае важно, чтобы тепло от духовки и других бытовых приборов не влияло на сохранность продуктов.