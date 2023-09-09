Как избавиться от мушек на кухне

Осень стоит любить как минимум за то, что становятся доступными самые разные овощи и фрукты. Причем главное их преимущество в том, что они сезонные, а не тепличные, а значит более полезные и вкусные. Но извечный спутник фруктов и овощей - плодовые мушки, которые имеют свойство возникать из ниоткуда. Зимой и весной их, как правило, не видно, но в конце лета - начале осени их появление становится неизбежным.

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Однако некоторые меры по борьбе с ними предпринять все-таки можно. Как справиться с плодовыми мушками - в материале "Рамблера".

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Бояться плодовых мушек не стоит, но и оставлять им свою кухню в полное распоряжение тоже не нужно. Эти мушки не так безобидны, как хотелось бы думать.

Чем опасны плодовые мушки

Плодовые мушки могут быть опасными, потому что они могут переносить бактерии и микробы с поверхности гнилых фруктов на другие продукты. Это может привести к заражению пищи и вызвать пищевое отравление. Кроме того, мушки могут размножаться быстро и стать неприятной проблемой в квартире. Поэтому важно принять меры для предотвращения их появления и избавиться от них, как только вы заметите их присутствие.

Что делать, если в доме появились плодовые мушки

Уберите все источники еды. Пересмотрите фрукты и овощи, убедитесь, что они не начали портиться и уберите на хранение в холодильник. Поставьте мухоловки или липкие ленты, которые свободно продаются в различных магазинах. Поставьте москитные сетки на окна и двери. Они не дадут мушкам проникнуть в дом с улицы. Своевременно выносить мусор, а особенно пищевые отходы. Если нет возможности вынести их прямо сейчас, стоит поместить их в герметично закрытый контейнер. Используйте натуральные отпугиватели. Некоторые ароматы, такие как лаванда, мята или эвкалипт, могут отпугивать мушек. Распылите немного эфирного масла или используйте сушеные травы в качестве естественных отпугивателей. Проверьте водопроводные трубы и сантехнику на наличие протечек. Мухи могут размножаться во влажных местах, поэтому важно исправить любые проблемы с водой.