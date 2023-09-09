Как правильно сажать пионы

Специалист сельского хозяйства Алексей Володихин рассказал, когда нужно сажать пионы и как правильно это делать. По словам агронома, сажать пионы можно в период с 15 августа по 15 сентября.

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Для этого нужно выкопать посадочные ямы и уложить на дно камни, битый кирпич и ветки. Они обеспечат дренаж и защитят почву от переувлажнения.

Затем в отдельной емкости необходимо смешать в равных пропорциях обычную землю с перегноем или компостом. В получившуюся смесь нужно добавить 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата, после чего все тщательно перемешать и высыпать в посадочные ямы.

Плодородный грунт должен осесть и дозреть, отмечает Алексей Володихин.

Перед посадкой в почве необходимо сделать небольшие углубления по размерам корней, которые нужно заглубить так, чтобы почки были на 5 см ниже уровня земли.

После этого в своем telegram-канале агроном рекомендует до конца засыпать ямы и полить пионы раствором, приготовленным на основе химических препаратов для укоренения саженцев. Это поможет цветам быстрее пойти в рост и пустить новые побеги.