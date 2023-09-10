Что можно посадить в огороде осенью

Осенняя пора традиционно считается временем сбора урожая. Однако опытные садоводы и огородники знают, что именно в это время начинается также и подготовка к будущему сезону. Причем подготовительные работы не только влияют на урожай следующего года, но и существенно облегчают многочисленные весенние хлопоты. О том, как подготовить огород к холодам, какие работы лучше выполнить под зиму и какие культуры подходят для подзимнего посева — в материале «Ленты.ру».

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Какие работы на участке нужно провести до наступления холодов?

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Чаще всего осенью вносят удобрения под урожай будущего года. Начинать удобрять землю лучше в самом конце августа — начале сентября. Перекапывая землю, вносят известь и золу для получения кислой почвы, а также опилки для разрыхления. Кроме того, осенью вносят удобрения — в основном фосфорные и калийные, благодаря которым у растений по весне быстрее формируются молодые побеги и повышается устойчивость к суровым погодным условиям. Поскольку за зиму почва успеет усвоить все внесенные в нее удобрения и другие вспомогательные вещества, при весенней посадке работать с землей будет проще.

Какие овощи и зелень лучше посадить осенью?

Член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что многие овощи и зелень больше подходят для посадки под зиму, нежели чем для весеннего сева.

Например, многие овощные культуры, зелень, а также цветы и многолетники. Преимуществ у такого подхода множество, и главное из них — получение раннего урожая Евгений Цуриканов

Эксперт пояснил — закаленные холодами семена активнее пробиваются наружу, растения всходят раньше, они более устойчивы к заморозкам, а первые плоды появляются в сроки, когда еще не активизировались вредители. Кроме того, при раннем урожае у садовода остается время для повторных посадок.

Для подзимнего посева лучше всего подходят следующие культуры:

чеснок; морковь; свекла; лук-севок; укроп; листовая петрушка; щавель; пастернак.

Как сажать чеснок?

Это, пожалуй, самое распространенное растение, которое можно посадить осенью. Для посадки глубина лунки должна составлять три-пять сантиметров, расстояние между рядами — 15-20 сантиметров. За две-три недели до посадки надо перекопать грядку на глубину около 30 сантиметров и внести удобрения, например, компост из расчета 20 литров на квадратный метр и фосфорно-калийные удобрения — 15 граммов на квадратный метр.

Зубчики чеснока перед посадкой надо поместить на пару часов в раствор марганцовки (0,1 процента) или медного купороса (столовая ложка на 10 литров воды) — для повышения всхожести.

Как сажать лук?

Как и чеснок, лук высаживают осенью. Для него идеально подходит солнечное и сухое место. Ширина грядки должна составлять один метр, а высота около 20 сантиметров. Наиболее подходящие для подзимней посадки сорта — Центурион или Штутгартер, которым хватает короткого светового дня для всхода. Сажайте луковички на глубину не более трех сантиметров, в противном случае они могут загнить.

По завершении посадки покройте грядки соломой или сухими листьями. Сажать лук следует не позднее середины октября.

Как сажать укроп?

Сажать укроп следует максимально поздно, после первых заморозков, обычно это происходит в конце октября — иначе всходы могут появиться уже в сезон посадки. Почва для укропа должна быть влажной, но рыхлой.

Семена высевают в борозды на глубину два сантиметра, между рядами выдерживают расстояние в 20 сантиметров. После посева грядки нужно сразу укрыть. Можно это сделать также соломой или листьями.

Как сажать петрушку?

Семена петрушки нужно заранее прорастить. Для этого поместите их в теплое место и накройте влажной тканью. Проросшие семена следует на неделю положить в холодильник и лишь после этого их можно высаживать.Между рядами следует оставлять расстояние 20 сантиметров. Закладывать семена нужно не глубже чем на один сантиметр.

Как сажать шпинат?

Шпинат подходит для подзимней посадки в теплых регионах — южных районах Подмосковья, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае. Семена заглубляйте на один сантиметр и высевайте рядами на расстоянии 20 сантиметров.По весне в случае возвратных заморозков накройте грядку со шпинатом пленкой — и тогда получите самую раннюю и сочную зелень.

Как сажать кинзу?

Это еще одна зеленная культура, которая идеально подходит для осеннего сева. Всходы кинзы не боятся весенних заморозков и без проблем переносят температуры до минус десяти градусов Цельсия. Семена высаживайте на глубину одного-полутора сантиметров, расстояние между рядами должно быть 25-30 сантиметров.

Как сажать свеклу?

Место под посадку свеклы выбирайте светлое. Грядку перекопайте на глубину около 25 сантиметров, внесите золу, перегной и фосфорно-калийные удобрения.

Температура воздуха для подзимнего посева свеклы должна быть не ниже минус пяти градусов, грунт нужен сухой. Глубина бороздок — три-четыре сантиметра, расстояние между ними — около 20 сантиметров.

Как сажать морковь?

Главное требование к участку для осенней посадки моркови — он не должен быть на склоне, в противном случае семена просто смоет весной, кроме того, земля должна хорошо прогреваться.

Месяца за полтора до посадки моркови подготовьте высокую грядку, примерно 15-20 сантиметров. Перед посевом внесите в почву перегной, суперфосфат и калийную соль. Сеять морковь следует в первой половине ноября, когда грядка немного осядет, в бороздки глубиной до пяти сантиметров. Расстояние между бороздками должно быть 15-20 сантиметров.

Выбирайте морозостойкие сорта, например, Каротель или Нантская-4.

Посеянные под зиму морковь и свекла хранятся не так долго, как после посадки весной. Зато первый урожай от подзимних посевов свеклы и моркови собирают уже в начале июня

Как сажать пастернак?

Пастернак очень неприхотлив в уходе, однако участок под посадку этой культуры должен быть хорошо освещен. Под зиму пастернак сеют в немного подмерзшую почву, сухими семенами. Глубина лунок — два-три сантиметра, расстояние между ними — не менее 10 сантиметров, между рядами – около 35 сантиметров.

Почему многолетние цветы тоже лучше сажать осенью?

По словам Евгения Цуриканова, за зиму с посадочным материалом происходит естественная стратификация (закаливание), благодаря чему весной растения легче выдерживают возвратные заморозки, а также начинают цвести значительно раньше, нежели посаженные весной.

Также «осенние» цветы более устойчивы к разным заболеваниям и вредителям Евгений Цуриканов

При этом важно помнить, что большинство цветов плохо переносят сильные морозы, поэтому озимые посадки обязательно надо укрыть сухой листвой или хвойными ветками, добавил эксперт.

Какие цветы лучше сажать под зиму?

Крокусы (шафран)

Чтобы шафран хорошо укоренился, высаживать его надо за месяц до первых заморозков. Участок должен быть хорошо освещен, а почва — рыхлой и умеренно увлажненной во избежание гниения луковиц. По этой же причине перед посадкой в лунки надо насыпать по горсти песка — чтобы не было переувлажнения.

Сажать крокусы следует на расстоянии четырех-семи сантиметров друг от друга и на глубину в три высоты луковицы.

Нарциссы

Нарциссы сажают в первой половине сентября на глубину примерно 15 сантиметров. Нарциссы лучше растут на сухих приподнятых участках, а вот солнца и ветра они не любят, поэтому лучше размещать их поблизости от деревьев, этого будет достаточно, чтобы создать комфортные для цветов условия. Перед посадкой нужно внести комплексное фосфорно-калийное удобрение с небольшой частью азотного.

Пионы

Для них лучше выбирать солнечные, хорошо освещенные участки. При этом желательно, чтобы рядом располагались деревья, защищающие пион от непогоды. Не сажайте эти цветы в низких местах, где подолгу может стоять вода. Наилучшее время высадки — начало сентября, однако если погода теплая, можно отложить посадку пионов до конца месяца.

Флоксы

Место для них подойдет солнечное, достаточно влажное, с рыхлой и плодородной почвой. Оптимальное время посадки и пересадки — сентябрь-октябрь.

Многолетние астры

Цветение астр приходится на разное время: у ранних сортов на май-июнь, у летних — июль-август, у осенних — сентябрь-ноябрь.

Многолетнюю астру сажают семенами в открытый грунт в ноябре или даже начале декабря. Лучше всего делать это, когда почва немного подмерзнет.

Астры очень не любят излишне влажные места, так как вода плохо влияет на корневую систему. Сажайте цветы на солнечном участке или хотя бы в полутени.

Тюльпаны

Эти луковичные цветы высаживают осенью, при температуре воздуха плюс семь-десять градусов. Выбирайте для тюльпанов солнечные, защищенные от ветра участки. Задержки влаги на клумбе быть не должно.

Какие деревья и кустарники можно сажать осенью?

Ближе к зиме можно сажать не только овощи, зелень и цветы. Некоторые виды деревьев и кустарников, в том числе плодовых, отлично переносят холода и подходят для посадки в течение осени.

Туя

При высадке туи в открытый грунт очень важно сделать это строго за две-три недели до первых заморозков, при дневной температуре около 10–15 градусов.

Туя любит солнечные безветренные участки, а вот лишняя влага вызывает загнивание корней. Для предотвращения этой беды на дно надо уложить дренаж, затем засыпать удобрение для хвойных деревьев и полить водой. Высаживать тую следует сразу, как только ее извлекли из горшка.

После посадки сформируйте вокруг ствола земляной валик высотой примерно 15 сантиметров, полейте растение и положите хвойные ветки, солому или листья.

Малина

Малину сажают примерно за месяц до заморозков, земля на участке должна быть рыхлой, в идеале заправленной компостом или навозом. Расстояние между саженцами — около 80 сантиметров, глубина посадки — 30 сантиметров. При посадке корни следует равномерно распределить в почве, обильно полить и засыпать торфом.

Смородина

Высаживать смородину можно с середины сентября до конца октября, причем для черной смородины надо выбирать затененное место, красная же больше любит солнце. Перед посадкой внесите торф и суперфосфат, а после побеги следует обрезать, оставив по три почки на ветках.

Яблоня

Зимостойкие яблони следует сажать в сентябре или октябре. Расстояние между будущими деревьями должно составлять около 5 метров.

Какие есть минусы у посадки овощей осенью?

Евгений Цуриканов предупредил, что у этого способа имеются и минусы. Например, на участках, которые по весне могут подвергнуться затоплению, делать подзимние посадки не стоит, большинство из них погибнет. Кроме того, излишне раннее прорастание может привести к гибели всходов.

Также важно правильно выбрать место для грядок:

место должно быть солнечное, без склона;

в этом месте весеннее таяние снега не должно приводить к застою воды;

зимой на грядках не должен собираться излишне обильный снежный покров.

Обратите внимание: когда делаете озимые посадки, глубина борозд должна быть меньше, чем при высадке весной, а семян для посева требуется примерно вдвое больше, поскольку часть из них не взойдет, добавил эксперт.