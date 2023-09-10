Как действовать, если бывший муж выселяет из квартиры с детьми

Адвокат Галина Иванова разъясняет порядок действий при расторжении брака.

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После расторжения брака, как правило, супруги производят раздел нажитого в браке имущества и определяют, с кем останется жить ребенок. Если же бывший муж решает выселить из квартиры бывшую супругу и ребенка, то стоит разобраться, имеет ли он на это законные основания.

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Прописка не дает прав на жилье

Большинство граждан уверенно полагает, что регистрация по месту жительства является основанием для проживания, которое не может быть отменено. Это ложное суждение, поскольку безусловное право пользоваться и распоряжаться квартирой есть только у собственника, остальные «прописанные» в данной квартире люди имеют право пользоваться ей и использовать ее как свое место жительства только с согласия собственника — об этом гласит ст.209 Гражданского кодекса РФ, а также ст. 30—31 Жилищного кодекса РФ. Соответственно, регистрация лишь отражает факт пребывания человека по конкретному месту проживания и тем самым подтверждает факт того, что в свое время собственник разрешил такому лицу пользоваться его квартирой и проживать в ней.

При разводе супруга, которая не является официально владельцем недвижимости, утрачивает свое право на проживание в квартире и ее использование. При этом есть интересный момент: на ребенка данное правило не распространяется, поскольку несмотря на развод родителей ребенок продолжает быть членом семьи и близким родственником бывшего мужа и поэтому ребенок имеет полное право продолжать жить в квартире своего отца — об этом неоднократно и предельно ясно высказался Верховный Суд РФ еще в 2007 и 2009 году. Законом, а именно ст.65 Семейного кодекса РФ, установлено, что мать обязана выполнять свои родительские обязанности и осуществлять уход за ребенком. Очевидно, что для воспитания ребенка и ухода за ним мать должна проживать с ребенком вместе на одной жилплощади.

Возвращаясь к вопросу о возможности и праве мужа выселить из квартиры свою бывшую жену хочется заметить, что самого по себе желания мужа и даже его заявления в ЖЭК, МФЦ или полицию недостаточно для того, чтобы одномоментно выставить свою бывшую жену за дверь с вещами. Выселение зарегистрированной в квартире бывшей супруги возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда.

Рассматривая иск о выселении суд должен будет выяснить — имеются ли у бывшей жены основания продолжать проживать в квартире мужа после расторжения брака? В этом случае женщина, чтобы обосновать свое право на проживание в квартире, должна доказать, что ей либо детям принадлежит доля в квартире или же, возможно, что само жилье приобреталось на средства, которые совместно копились в браке, либо за счет реализации недвижимости со стороны жены или ее родственников. В случае, если таких документов у бывшей жены нет, и единственным собственником квартиры является только муж, бывшая жена может попросить суд сохранить за ней право пользования такой квартирой и проживания в ней на какой-то определенный срок, например, на 3 года — пока она не выйдет из декрета на работу и сможет обеспечить себя каким-то другим жильем.

При определении продолжительности такого срока суд будет учитывать материальное положение бывшей супруги и в целом возможность совместного проживания бывших супругов на одной территории, а также другие существенные детали. Причем, если за установленный судом срок бывшая жена по уважительным причинам, например, из-за долгой болезни, так и не сможет поправить свое финансовое положение и решить свой «квартирный вопрос», она вправе обратиться в суд с новым заявлением об установлении ей дополнительного срока для проживания в квартире ее бывшего мужа.

Раздел совместной собственности

Согласно ст.34 СК РФ, имущество, совместно нажитое в браке, на равных условиях принадлежит как мужу, так и жене, даже если жена была в декрете или была домохозяйкой. Не имеет значение, на чье имя совершалась покупка. В этом случае супругам автоматически принадлежит по ½ доли в квартире даже несмотря на то, что официально собственник один.

Как действовать

В случае несогласия бывшего мужа относительно раздела совместной собственности или определения места проживания ребенка, матери стоит обратиться в суд. Согласно п.1 ст.64 СК РФ, родители должны защищать права своих детей и представлять их интересы во всевозможных организациях.

Пока будет идти судебное разбирательство, женщине стоит обратиться за помощью в органы опеки, которые должны помочь с решением жилищного вопроса несовершеннолетнего ребенка, а также провести беседу с бывшим мужем и напомнить ему о его родительских обязанностях и том, что отец не вправе своими действиями наносить ущерб интересам ребенка.