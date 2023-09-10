Насколько радиоактивен ваш дом

Продукты питания, посуда в доме и даже место, где вы живёте, могут подвергать вас разному уровню радиации. Опасно ли это для здоровья?

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Существует несколько видов радиационного излучения. Среди них ионизирующее излучение, которое может вызвать рак, привести к радиационному отравлению и ожогам.

На сегодняшний день небольшое количество радиации находится лишь в некоторых бытовых вещах, в продуктах питания. Известно, что в одном банане 0,0001 миллизиверта (мЗв) изотопа калия-40, и это мизерная доза. Радиоактивными считаются бразильские орехи, но есть их по две-три штуки в день всё ещё безопасно.

Dan Bright

Курение вредно для здоровья ещё и потому, что удобрения, используемые для выращивания табака, содержат радиоактивный радий, свинец и полоний. В результате одна сигарета содержит такую же дозу радиации, как семь бананов.

Детекторы дыма содержат небольшое количество изотопа америция-241. Однако америций испускает излучение в результате альфа-распада, которое можно полностью заблокировать даже листом бумаги.

Что касается посуды, то некоторые керамические тарелки и чашки, изготовленные в 1930-1970-е годы, могут содержать оксид урана. Если из них есть и пить, то это будет примерно эквивалентно употреблению одного банана в час.

Радиоактивность вашего здания зависит от того, где конкретно вы живёте. К примеру, на юго-западе Англии самым большим источником радиации считается гранит под домами. В граните есть некоторое количество урана, который подвергается радиоактивному распаду с образованием радия, а затем радона. Радон постепенно просачивается в воздух и может повысить вероятность развития рака лёгких при высокой концентрации.