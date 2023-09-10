Что лучше для сушки одежды: сушильная машина или сушильный шкаф

Сделать процесс сушки вещей быстрее поможет сушильный шкаф и сушильная машина. Но что из них лучше взять?

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Сушильная машина считается более универсальной по сравнению с сушильным шкафом. Такая машинка нагревает воздух, который затем выводится наружу или охлаждается испарителями. Сушильные машины отличаются низкой ценой, большим ассортиментом, компактностью, возможностью очистки одежды от лишнего ворса, эффективной сушкой, возможностью регулировки уровня влажности.

Karim Nice

Сушильный шкаф стоит уже дороже и не так популярен среди покупателей. Его цена начинается с 90 тысяч рублей. Технология сушки в них связана или с вентиляторами с нагревательными элементами, или с конденсаторами.

Работают сушильные шкафы и с деликатными тканями (их нельзя сушить в сушильной машинке), они издают минимальный шум и поддерживают функцию обработки паром.