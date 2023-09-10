Как понять, что ваша собака испытывает беспокойство

Существует мнение, будто в далеком будущем домашние питомцы настолько освоятся в нашей среде, что научатся понимать человеческий язык и даже говорить на нем. Одно расстраивает — ждать этого витка эволюции придется миллионы лет, а понимать, почему барбос забился под диван и скулит там вторые сутки, хочется уже сейчас. И тут на помощь приходят кинологи, ветеринары и просто опытные собаководы: благодаря их советам мы знаем, как правильно общаться с четвероногими любимцами и понимать их сигналы.