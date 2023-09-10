Как понять, что ваша собака испытывает беспокойство

Существует мнение, будто в далеком будущем домашние питомцы настолько освоятся в нашей среде, что научатся понимать человеческий язык и даже говорить на нем. Одно расстраивает — ждать этого витка эволюции придется миллионы лет, а понимать, почему барбос забился под диван и скулит там вторые сутки, хочется уже сейчас. И тут на помощь приходят кинологи, ветеринары и просто опытные собаководы: благодаря их советам мы знаем, как правильно общаться с четвероногими любимцами и понимать их сигналы.
44-летняя Ясмин Эль-Сайе, популярный блогер и по совместительству владелица двух очень нервных чихуахуа, в беседе с британским порталом Daily Mail назвала шесть основных признаков беспокойства у собаки. Итак, записываем: вас должно насторожить, если питомец часто облизывается, постоянно зевает, прижимает уши, тяжело дышит, поджимает хвост и поднимает шесть на холке.
Ветеринар Шери Хоннас подтверждает: вышеописанные сигналы являются признаком стресса у собак.
«Отведенные назад уши, приподнятая шерсть, чрезмерная отдышка и частая зевота говорят о том, что пса что-то тревожит. А вот если собака избегает зрительного контакта или выглядит подавленной, то, скорее всего, это является реакцией на эмоции ее хозяина. Также не стоит игнорировать такие сигналы, как рычание, частый лай или скулеж. Если вовремя заметить проблему и разобраться в причине, можно защитить собаку и окружающих от непредвиденных ситуаций».
Кстати о непредвиденных ситуациях: ранее мы писали о 5 действиях, которые могут случайно разозлить собаку. А еще перечисляли три самые агрессивные породы. Предупреждаем: выбор кинологов может вас удивить!