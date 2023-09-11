Как часто нужно мыть раковины, ковры и не только: мнение ученых

В то время как одни люди убираются в квартире каждую неделю, другие откладывают уборку до последнего и могут месяцами не притрагиваться к чистящим средствам.

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А что по этому поводу думают ученые? И как часто нужно на самом деле мыть квартиру?

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Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Раковины

Считаете, что раковина – отнюдь не то место, которое нуждается в регулярной уходе? На самом деле это большое заблуждение. Ежедневно именно в раковине скапливается огромное количество микроорганизмов, многие из которых являются болезнетворными. Бактерии активно размножаются, а потому мыть и дезинфицировать раковину необходимо каждый день. Только представьте, сколько всего ежедневно попадает на ее поверхность: остатки еды, а также грязь, которую мы приносим с улицы, вступая в контакт с влагой, становятся идеальной средой для бактерий.

Ковры и полы

Если в вашем доме есть четвероногие друзья, чистить ковры пылесосом или щеткой нужно как минимум раз в неделю, но лучше делать это чаще.

Полы следует мыть не реже одного раза в две недели. На кухне эту процедуру нужно проводить чаще, ведь именно в этом месте пол, как правило, грязнее всего из-за крошек, остатков еды и капель жира, которые падают во время готовки.

Дверные ручки

Многие люди во время уборки совершенно не уделяют внимание дверным ручкам. И очень зря, ведь именно их мы трогаем каждый день – и не всегда чистыми руками. Чтобы на дверных ручках не скапливались бактерии, протирайте их как минимум раз в неделю. Это секундное действие, которым не стоит пренебрегать. Особенно уделите внимание дверным ручкам ванной и кухни – на них скапливается больше всего бактерий.

Сантехника в ванной