Названы причины расстройства пищевого поведения у собак

Расстройство пищевого поведения бывает и у собак — питомцам тоже свойственны отклонения в пищевых привычках. Собака может переедать, пытаться съесть несъедобные предметы или отказываться от еды. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Спровоцировать РПП у собаки может сам владелец. Например, если он проводит тренировку около миски с едой, перекармливает животное, наказывает путем лишения еды. Кинолог уточнил, что важно помнить, что еда — это базовая потребность питомца, хозяин должен эту базовую потребность закрывать вне зависимости от поведения собаки.

Также странные вкусовые предпочтения, переедание или отказ от еды могут быть симптомами проблем со здоровьем любимца. Это могут быть проблемы с эндокринной системой, с пищеварительным трактом.

Голубев добавил, что если собаке приходилось бороться за еду, то она может начать потреблять больше корма, чем ей требуется. Из-за страха, что питомцу не хватит корма, он начинает переедать, передает РИАМО.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что вредные привычки собаки чаще всего объясняются неправильным воспитанием, реже — состоянием здоровья, передает Life.ru.