Названа частая ошибка при стирке полотенец

Гуру уборки Энн Расселл опубликовала на видеоплатформе TikTok ролик, в котором предостерегла подписчиков от частой ошибки при стирке полотенец. На ее публикацию обратило внимание издание Mirror.

© Lenta.ru

По словам Расселл, при стирке банных полотенец и других хорошо впитывающих воду изделий нужно отказаться от использования кондиционера для белья.

«Он мешает впитыванию и уменьшит эффективность полотенец», — предупредила она.

Вместо кондиционера она предложила использовать уксус, который может смягчить жесткую воду.

Кроме того, Расселл предложила при стирке полотенец по возможности отказаться и от стирального порошка.

«Остатки моющего средства делают полотенца жесткими, колючими. Если полотенца уже грязные, я стираю их обычной водой», — сказала гуру уборки.