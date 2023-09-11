Как сэкономить место в шкафу: инструкция
Осенью традиционно наступает сезон генеральной уборки: летняя одежда меняется на осеннюю и зимнюю. Но как разложить все объемные свитера, когда они занимают так много места? Раскладывать их по коробкам не хочется, поэтому можно воспользоваться лайфхаками.
“Рамблер” рассказывает, как сэкономить место в шкафу.
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- Дополнительное место. На двери или задней стенке шкафа можно повесить аксессуары: сумки, ремни, головные уборы. Под вешалками часто остается дополнительное пространство, которое пригодится для хранения джинс, шарфов, шапок или рюкзаков.
- Все по ящикам. Вещи, которые не обязательно вешать, можно хранить в комоде. Достаточно скрутить их в трубочки и уложить плотно друг к другу.
- Хранение носков. Колготки, чулки, ремни, можно хранить в тканевых коробках. Это поможет сэкономить время на поисках второго носка и освободит шкаф.
- Постельное белье. Хранить комплекты можно, сэкономив кучу пространства в шкафу. Постельное белье сворачивается и укладывается в наволочки.
- Вешалки. С помощью кольца от консервных банок можно прицепить одну деталь к другой. Достаточно продеть язычок на ручку вешалки, а к нему прицепить вторую.
- Прищепки. Хранить джинсы или брюки можно вместе с блузками и рубашками. Штаны можно приложить к вешалке с помощью прищепки. Так можно не только сэкономить место, но и заранее подобрать образы.
- Ремни. Если вешалки в шкафу закончились, то вместо них можно использовать старые ремни. Достаточно прикрепить их к стене с помощью гвоздей, а в отверстия ремня продеть крючки вешалок с одеждой. Этот лайфхак поможет в хранении верхней одежды и длинных кардиганов.
- Пластиковая цепочка. Чтобы сэкономить место в шкафу, можно попробовать эту хитрость. Достаточно прицепить на ручку вешалки пластиковую цепочку, и к ней прикрепить “плечики”.
- Чемодан. Хранить летние вещи можно в чемодане или отдельной большой сумке.
- Вакуумные пакеты. Летние платья майки и шорты тоже нужно где-то хранить, и желательно так, чтобы они не занимали много места. Их можно убрать в специальные вакуумные пакеты, которые сэкономят место.
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