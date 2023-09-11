Как сэкономить место в шкафу: инструкция

Осенью традиционно наступает сезон генеральной уборки: летняя одежда меняется на осеннюю и зимнюю. Но как разложить все объемные свитера, когда они занимают так много места? Раскладывать их по коробкам не хочется, поэтому можно воспользоваться лайфхаками.