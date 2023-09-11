Названа распространенная ошибка при стирке черной одежды

По словам специалистки, негативно повлиять на качество данных предметов гардероба способна горячая вода. При удалении загрязнений в указанных условиях могут произойти усадка и выцветание ткани. Кроме того, если в барабан попадут изделия другого оттенка, они окрасятся и станут темнее.