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Названа распространенная ошибка при стирке черной одежды

Клинер и блогер Полина Савельева назвала россиянам распространенную ошибку при стирке черной одежды. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Названа распространенная ошибка при стирке черной одежды
© Lenta.ru

По словам специалистки, негативно повлиять на качество данных предметов гардероба способна горячая вода. При удалении загрязнений в указанных условиях могут произойти усадка и выцветание ткани. Кроме того, если в барабан попадут изделия другого оттенка, они окрасятся и станут темнее.

«Я всегда стираю черные вещи максимум при 30 градусах [Цельсия] в деликатном режиме», — заключила собеседница издания.

Ранее в сентябре сотрудница прачечной Вивьен Фодор перечислила простые правила стирки темной одежды. В первую очередь специалистка призвала проверять этикетки на изделиях. Помимо этого, она посоветовала сортировать одежду и стирать темные вещи отдельно.