8 вещей в квартире, которые отпугивают мужчин

Ваши отношения переходят на новый уровень и пришло время пригласить мужчину к себе? Проверьте свой дом на наличие следующих особенностей, которые неизбежно сводят на нет хорошее впечатление о вас.

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Кристальная чистота

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Мужчины, безусловно, ценят женщин, которые могут позаботиться о порядке, но все хорошо в меру. Скрипящие от чистоты предметы обстановки часто отталкивают не меньше кавардака. Парень может подумать, что в вашем доме пустынно, и вспомнить о собственной холостяцкой берлоге, а в глубине души ему захочется уюта. Когда кажется, что все поверхности буквально продезинфицированы и в квартире просто нет места ничему живому, мужчина спешит ретироваться, пока не запачкал ваш идеальный интерьер.

Фотографии из прошлого

Мужчины не настолько сентиментальны, чтобы из-за вашей фотографии с бывшим поставить крест на отношениях. Но если такой кадр висит в рамке на видном месте, потенциальный партнер понимает: территория помечена соперником, даже если вы уверяете, что все кончено. Снимки с представителями противоположного пола лучше вовсе убрать на начальной стадии отношений или сразу провести поклоннику экскурсию по домашней галерее: это папа, это брат, это актер из любимого сериала, случайно повстречавшийся на улице, — можете и снимок нового парня рядом повесить, если он не против, конечно.

Залежи косметики

Хаотичная коллекция шампуней, гелей для душа, кремов и прочих женских радостей, разбросанная по всем доступным поверхностям в ванной комнате, произведет на мужчину не самое лучшее впечатление: будьте уверены, стоит ему увидеть необъятные косметические залежи, как он представит, что вы переезжаете к нему с этим приданым и отбираете полку у его средства 3 в 1 и любимого одеколона. Впрочем, это не единственная деталь, которая выдаст кавалеру плохую хозяйку.

Игрушки

Плюшевые зверушки, куклы и любые другие атрибуты детства у мужчин ассоциируются, как ни странно, с детьми. Парень крепко призадумается, нет ли у вас ребенка, о котором вы случайно забыли ему сказать. А если игрушки окажутся вашими, возникнут вопросы к вашей психологической зрелости, а желание близости может испариться вовсе. Нормальных парней детские игрушки скорее отпугнут, чем настроят на романтический лад. А мужчина со странными наклонностями вам не нужен.

Несколько кошек

Риск даже не в том, что мужчина может решить, будто вы та самая сильная и независимая дама из мема про 40 кошек. В наличии домашних животных в принципе ничего смущать не должно. Другое дело, когда они становятся смыслом жизни и занимают все ваши мысли. Вряд ли потенциальный партнер захочет конкурировать с животными за ваше внимание. А когда кошек три и больше, игнорировать их присутствие сложно, особенно в небольшой квартире. Ужиться с вами в таком случае сможет только такой же фанат кошачьих, как и вы сами.

Розовый в интерьере

Нарочито девчачий интерьер наверняка заставит мужчину чувствовать себя не в своей тарелке — ни о каком комфорте речи не идет. Если мужской лофт пара подсвечников и гардины легко превратят в уютное жилище для пары, то атмосферу кукольного домика никакой брутальный декор не победит. Мужчина в таком интерьере всегда будет чувствовать себя в гостях, откуда поскорее хочется уйти к себе домой.

Приметы старости

Будь то собрание антиквариата, плед из лоскутов на диване или кружевная салфетка на телевизоре, эти вещи у многих фигурируют в теплых воспоминаниях о пребывании в гостях у любимой бабули. Отношения строятся на базе совместных планов на будущее, а не на осколках безвозвратно ушедшего прошлого. Избыток вещей в доме, мысленно отсылающих в былые времена, состарит вас в глазах мужчины и даст понять: вы скорее ищете пару для совместной тихой старости, чем для страстного романа.

Неприятный запах