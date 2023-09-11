Дизайнер назвала простые способы зрительно увеличить комнату

Дизайнер интерьеров, ведущая страницу о ремонте в скандинавском стиле на видеоплатформе TikTok, назвала простые способы зрительно увеличить маленькую комнату. На ее советы обратило внимание издание The Sun.

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Прежде всего, рассказала она, маленькую комнату можно визуально увеличить с помощью зеркала, установленного напротив окна.

«Оно будет отражать свет и создаст иллюзию простора», — рассказала тиктокерша.

Кроме того, продолжила специалистка, напротив зеркала можно установить светильник — он усилит иллюзию.