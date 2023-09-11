7 главных правил при обустройстве маленькой ванной комнаты

Маленькая ванная комната должна содержать в себе много мест для хранения. Это могут быть шкафчики и тумбы, полки, выдвижные ящики. Всё нужно разместить под рукой.

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Также в небольшой комнате следует поддерживать порядок. Если вещи лежат не на своих местах, они визуально делают пространство меньше, пишет myDecor.

Нельзя забывать о деталях в ванной комнате. Это могут быть ароматические свечи или красивый флакон на полке. Можно украсить пространство вазой с цветами или растениями в горшках.

Правильный цвет в небольшой ванной комнате сделает пространство воздушнее. Нужно выбирать белый или светлые оттенки для стен, потолка и дверей.

Зеркала тоже расширяют пространство. Также хорошо подойдут стеклянные экраны, отделяющие ванную, стеклянная душевая кабина.

Освещение в небольшой ванной должно быть хорошее, чтобы расширить пространство, сделать его более сияющим.