7 главных правил при обустройстве маленькой ванной комнаты
Маленькая ванная комната должна содержать в себе много мест для хранения. Это могут быть шкафчики и тумбы, полки, выдвижные ящики. Всё нужно разместить под рукой.
Также в небольшой комнате следует поддерживать порядок. Если вещи лежат не на своих местах, они визуально делают пространство меньше, пишет myDecor.
Нельзя забывать о деталях в ванной комнате. Это могут быть ароматические свечи или красивый флакон на полке. Можно украсить пространство вазой с цветами или растениями в горшках.
Правильный цвет в небольшой ванной комнате сделает пространство воздушнее. Нужно выбирать белый или светлые оттенки для стен, потолка и дверей.
Зеркала тоже расширяют пространство. Также хорошо подойдут стеклянные экраны, отделяющие ванную, стеклянная душевая кабина.
Освещение в небольшой ванной должно быть хорошее, чтобы расширить пространство, сделать его более сияющим.
В маленькой комнате важна функциональность. Следует предусмотреть полки на стенах, шкафчики и ящики, угловые модули. Нужно также сделать крючки. Хороший вариант – сделать мебель на заказ.