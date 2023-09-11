Что внести осенью в почву

Осень - прекрасное время для омоложения почвы и ее подготовке к посадкам следующего сезона. Проверка уровня pH, несмотря на научный флер, на самом деле является простым, но очень важным мероприятием, по итогам которого вы точно будете знать – что внести в почву этой осенью. Знать уровень pH вашей почвы важно, так как это напрямую влияет на доступность питательных веществ растениям.

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pH почвы - это шкала для измерения кислотности или щелочности почвы от 0 до 14, где 7 — нейтрально. Кислотность почвы – ниже 7; щелочная почва имеет показатель более 7. Для примера pH пищевой соды равен 8,5, а pH аммиака — 11,5. Большинство овощей хорошо растут в почве с уровнем pH от 6,0 до 7,0.

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Тест pH не покажет, какие конкретно питательные вещества содержатся в почве, но определит, является ли почва слишком кислой или слишком щелочной для высвобождения питательных веществ.

На то, как минеральные питательные вещества способны химически растворяться в почвенной влаге, влияет кислотность или щелочность почвы, в основном количество кальция (мела и извести) в почве. В слишком кислых или слишком щелочных почвах многие минеральные питательные вещества не растворяются. Так, при падении pH почвы ниже 5,0 в почве «запираются» азот, фосфор, калий, кальций и магний. В щелочной, когда pH выше 7,5, растениям недоступны железо, марганец и фосфор.

Вот некоторые показатели уровня pH для самых распространенных овощных культур, на которые надо ориентироваться:

Помидоры и тыквенные - 5,5-7,5

Горох - 6-7,5

Капуста, свекла, спаржа, дыня - 6-8

Лук, зеленные культуры - 6-7

Морковь, огурцы, перец - 5,5-6,8

Баклажаны, арбузы - 5,5-6,5

Картофель - 4,8-6,3

Вы можете проверить почву с помощью набора для измерения pH либо, из новинок, погружной метр-штырь (он просто вставляется в почву и выдает значения, но дорог по сравнению с набором).

В случае с набором понадобится взять образцы почвы. Выберите сухой день, возьмите чистый мастерок или садовую лопатку и выкопайте ямку глубиной 15-20 см. Возьмите тонкий кусочек почвы толщиной около 3 см с прямой стороны ямки и разрежьте это ломтик на три части по длине. Для теста возьмите центральный кусочек. В наборах для домашнего агронома обычно включена чувствительная к pH бумага или пленка или водорастворимый порошок.

Получив образец почвы, добавьте дистиллированную воду, чтобы получилась суспензия, затем окуните pH-чувствительную бумагу или добавьте немного образца в pH-чувствительный порошок. Сравните цвет бумаги или раствора с цветами, указанными в таблице, прилагаемой к набору.

Наибольшая доступность питательных веществ - азота, фосфора, калия, серы, кальция, магния, железа, марганца, бора, меди и цинка, молибдена - наблюдается при pH почвы от 5,5 до 7,5.

Если значение pH теста превышает 0,5 по обе стороны от оптимального значения pH для растений, которые вы планируете выращивать, понадобится внести почвенный поправки осенью. Значение, находящееся в пределах 0,5 от оптимального, вмешательства не требует.

Самый быстрый способ изменить pH почвы — добавить либо сельскохозяйственную серу (порошковую серу, сульфат алюминия или сульфат железа), чтобы подкислить щелочные почвы, либо сельскохозяйственный известняк, чтобы сделать кислые почвы более щелочными. Вносить осенью компост стоит ежегодно как способ долгосрочной защиты плодородия почвы на зиму.

При агрохимических добавках всегда следуйте инструкциям на этикетке пакета, в песчаную почву можно внести чуть меньше, в глинистую чуть больше. Окончательный результат ваших изменений будет очевиден весной, хотя можно замерять уже через два месяца после внесения, вряд ли вам захочется выкапывать образцы из мерзлой почвы.

В целом, щелочные почвы, которые правят серой, редко встречаются в большинстве российских территорий, разве что в засушливых регионах.

В регионах с обильными дождями земля кислая – ее следует известковать осенью каждые три-четыре года, но строго за месяц до внесения навоза или компоста во избежание нежелательных химических реакций. Доломитовую известь вносят осенью на почвах с дефицитом магния, кальцитовую, соответственно, где есть проблемы с дефицитом кальция.