Дачников предостерегли от ошибки при посадке клубники

Клубнику нельзя сажать в низменностях или на крутых склонах. От ошибки при посадке этого растения дачников предостерегла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

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В случае с низменностями неизбежно скопление холодного воздуха и застаивание влаги, что может привести к болезням. Если клубнику расположить на склоне, влага и удобрения, напротив, будут «скатываться». Кроме того, на южном склоне быстро сходит снег, из-за чего низкие температуры ночью могут навредить растению.