Дачникам назвали способ борьбы с колорадскими жуками осенью

Для того чтобы избавиться от колорадских жуков дачникам стоит уделить внимание своему огороду осенью, советует эксперт сетевого издания «БелНовости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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В частности, необходимо убрать с него остатки ботвы и любой другой растительности в первую очередь всего семейства пасленовых (к ним, например, относятся картофель, баклажан, томат и другие овощи). Ботву лучше сжечь, советует она. Следующим этапом борьбы с насекомыми эксперт назвала подготовку и полив грядок четырехпроцентным раствором куриного помета. Расход добавки составляет до 80 ведер на одну сотку. Через неделю дачникам следует перекопать огород.

Еще одним способом спастись от жуков будет перекопка участка «с внесением луковой или чесночной шелухи», заявляет агроном. Кроме того, участок можно полить водным раствором аммиака — в этом случае исчезнет до 80 процентов от всей популяции колорадского жука, зимующей на участке. Если дачник планирует обойтись без химических средств и перекопки огорода, ему стоит поставить специальные ловушки. Коврижных отмечает, что для этого на лист шифера, полиэтилена или жести насыпают картофельные отходы и оставляют их до прихода жуков, после чего «останется их уничтожить».