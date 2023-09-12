Когда убирать тыкву с грядки на хранение – признаки созревания

Тыкву можно назвать настоящим украшением огорода – большая, красивая, тяжелая, яркая! Но любоваться на эту красоту до самых морозов нельзя, нужно знать, как определить спелость, когда убирать тыкву и в какой срок это необходимо сделать, чтобы обеспечить длительное хранение.

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«Рамблер» рассказывает, что делать с тыквой, как ее хранить и что из нее готовить.

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Как понять, что тыкву пора убирать с грядки

Убрать тыкву с грядки на хранение можно, когда она полностью созрела. Вот несколько признаков, указывающих на созревание тыквы:

Цвет. Зрелая тыква обычно имеет насыщенный цвет, который зависит от сорта. Например, она может быть оранжевой, желтой, зеленой или даже белой. Если тыква имеет яркий и равномерный цвет, это может быть признаком ее созревания. Твердость кожуры. Зрелая тыква имеет твердую кожуру, которую нельзя легко повредить. Если кожура тыквы легко прокалывается ногтем или она мягкая на ощупь, то она, скорее всего, еще не созрела. Звук. При постукивании по тыкве зрелая тыква должна издавать глухой звук. Если звук звонкий или пустой, то тыква может быть незрелой. Стебель. Когда тыква созревает, стебель начинает высыхать. Если стебель легко отламывается от тыквы, это может быть признаком ее созревания. Время созревания. Время созревания тыквы зависит от сорта и условий выращивания. Обычно, тыкву можно собирать на хранение в конце осени, когда она достигает полной зрелости. Важно помнить, что эти признаки могут незначительно различаться в зависимости от сорта тыквы. Поэтому рекомендуется обратиться к информации о конкретном сорте тыквы, чтобы определить оптимальное время для ее уборки на хранение.

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Чем полезна тыква

Богатый источник питательных веществ. Тыква содержит много витаминов и минералов, включая витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В6, фолиевую кислоту, калий, магний и железо.

Поддерживает здоровье глаз. Тыква богата бета-каротином, который превращается в витамин А в организме. Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и хорошего зрения.

Укрепляет иммунную систему. Витамин С, содержащийся в тыкве, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и болезней.

Поддерживает здоровье сердца. Тыква богата антиоксидантами, которые помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, атеросклероза.

Регулирует уровень сахара в крови. Тыква содержит клетчатку и низкое количество углеводов, что помогает регулировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит.

Поддерживает здоровье пищеварительной системы. Тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Обладает антиоксидантными свойствами. Тыква содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие различных заболеваний.

Поддерживает здоровье кожи. Витамин Е, содержащийся в тыкве, помогает поддерживать здоровье кожи, улучшает ее эластичность и защищает от повреждений.

Помогает контролировать вес. Тыква имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки, что вызывает чувство сытости и помогает контролировать вес.

Улучшает настроение. Тыква содержит триптофан, аминокислоту, которая помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса.

Все эти полезные свойства делают тыкву отличным продуктом для включения в рацион и поддержания общего здоровья.

Как правильно хранить тыкву

Тыкву можно хранить в прохладном и сухом месте, при температуре около 10-15 градусов по Цельсию. Хорошим вариантом для хранения является подвал или холодильник. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить загнивание. Тыкву следует хранить вдали от других фруктов и овощей, так как она может выделять газ этилен, способствующий их быстрому созреванию. Если тыква уже нарезана, ее следует хранить в холодильнике в плотно закрытой пластиковой упаковке или контейнере.

Рецепт тыквенной запеканки

Ингредиенты:

500 г тыквы

3 яйца

200 мл молока

100 г сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

100 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. корицы

1/4 ч.л. мускатного ореха

немного сливочного масла для смазывания формы

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте на небольшие кусочки. Распределите тыкву на противне, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов по Цельсию, примерно на 15-20 минут. Кстати, если кожура снимается плохо, после духовки очистить тыкву будет проще. Охладите тыкву и переложите ее в блендер, сделайте пюре. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар и ванильный экстракт. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель, корицу и мускатный орех. Перемешивайте до получения однородной консистенции. Добавьте тыквенное пюре в смесь и хорошо перемешайте. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тыквенную смесь в нее. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и запекайте около 40-45 минут. Она должна стать золотистой и приятно ароматной. Выньте запеканку из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

Тыквенная запеканка готова к подаче! Вы можете подавать ее как основное блюдо или десерт, посыпав сверху сахарной пудрой или добавив взбитые сливки. Приятного аппетита!