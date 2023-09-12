Когда убирать тыкву с грядки на хранение – признаки созревания
Тыкву можно назвать настоящим украшением огорода – большая, красивая, тяжелая, яркая! Но любоваться на эту красоту до самых морозов нельзя, нужно знать, как определить спелость, когда убирать тыкву и в какой срок это необходимо сделать, чтобы обеспечить длительное хранение.
«Рамблер» рассказывает, что делать с тыквой, как ее хранить и что из нее готовить.
Как понять, что тыкву пора убирать с грядки
Убрать тыкву с грядки на хранение можно, когда она полностью созрела. Вот несколько признаков, указывающих на созревание тыквы:
- Цвет. Зрелая тыква обычно имеет насыщенный цвет, который зависит от сорта. Например, она может быть оранжевой, желтой, зеленой или даже белой. Если тыква имеет яркий и равномерный цвет, это может быть признаком ее созревания.
- Твердость кожуры. Зрелая тыква имеет твердую кожуру, которую нельзя легко повредить. Если кожура тыквы легко прокалывается ногтем или она мягкая на ощупь, то она, скорее всего, еще не созрела.
- Звук. При постукивании по тыкве зрелая тыква должна издавать глухой звук. Если звук звонкий или пустой, то тыква может быть незрелой.
- Стебель. Когда тыква созревает, стебель начинает высыхать. Если стебель легко отламывается от тыквы, это может быть признаком ее созревания.
- Время созревания. Время созревания тыквы зависит от сорта и условий выращивания. Обычно, тыкву можно собирать на хранение в конце осени, когда она достигает полной зрелости.
- Важно помнить, что эти признаки могут незначительно различаться в зависимости от сорта тыквы. Поэтому рекомендуется обратиться к информации о конкретном сорте тыквы, чтобы определить оптимальное время для ее уборки на хранение.
Чем полезна тыква
- Богатый источник питательных веществ. Тыква содержит много витаминов и минералов, включая витамин А, витамин С, витамин Е, витамин В6, фолиевую кислоту, калий, магний и железо.
- Поддерживает здоровье глаз. Тыква богата бета-каротином, который превращается в витамин А в организме. Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и хорошего зрения.
- Укрепляет иммунную систему. Витамин С, содержащийся в тыкве, помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и болезней.
- Поддерживает здоровье сердца. Тыква богата антиоксидантами, которые помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, атеросклероза.
- Регулирует уровень сахара в крови. Тыква содержит клетчатку и низкое количество углеводов, что помогает регулировать уровень сахара в крови и контролировать аппетит.
- Поддерживает здоровье пищеварительной системы. Тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы пищеварительной системы и предотвращает запоры.
- Обладает антиоксидантными свойствами. Тыква содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие различных заболеваний.
- Поддерживает здоровье кожи. Витамин Е, содержащийся в тыкве, помогает поддерживать здоровье кожи, улучшает ее эластичность и защищает от повреждений.
- Помогает контролировать вес. Тыква имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки, что вызывает чувство сытости и помогает контролировать вес.
- Улучшает настроение. Тыква содержит триптофан, аминокислоту, которая помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса.
Все эти полезные свойства делают тыкву отличным продуктом для включения в рацион и поддержания общего здоровья.
Как правильно хранить тыкву
Тыкву можно хранить в прохладном и сухом месте, при температуре около 10-15 градусов по Цельсию. Хорошим вариантом для хранения является подвал или холодильник. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить загнивание. Тыкву следует хранить вдали от других фруктов и овощей, так как она может выделять газ этилен, способствующий их быстрому созреванию. Если тыква уже нарезана, ее следует хранить в холодильнике в плотно закрытой пластиковой упаковке или контейнере.
Рецепт тыквенной запеканки
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 3 яйца
- 200 мл молока
- 100 г сахара
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 100 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
- немного сливочного масла для смазывания формы
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте на небольшие кусочки.
- Распределите тыкву на противне, отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов по Цельсию, примерно на 15-20 минут. Кстати, если кожура снимается плохо, после духовки очистить тыкву будет проще.
- Охладите тыкву и переложите ее в блендер, сделайте пюре.
- В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар и ванильный экстракт. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель, корицу и мускатный орех. Перемешивайте до получения однородной консистенции.
- Добавьте тыквенное пюре в смесь и хорошо перемешайте.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом и вылейте тыквенную смесь в нее.
- Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию и запекайте около 40-45 минут. Она должна стать золотистой и приятно ароматной.
- Выньте запеканку из духовки и дайте немного остыть перед подачей.
Тыквенная запеканка готова к подаче! Вы можете подавать ее как основное блюдо или десерт, посыпав сверху сахарной пудрой или добавив взбитые сливки. Приятного аппетита!