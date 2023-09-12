Эффективные способы вернуть вещам белый цвет в домашних условиях

Если неправильно носить белые вещи или не ухаживать за ними, вскоре на них появится серый или желтоватый налет. Однако это не повод нести любимую кофту на свалку: в большинстве случаев одежду, постельное белье или полотенца можно спасти. «Лента.ру» рассказывает, как отбелить белые вещи и какой способ отбеливания подойдет для деликатных тканей.

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Какие виды профессиональных средств для отбеливания тканей существуют?

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Сейчас есть множество средств для отбеливания тканей. Все их можно разделить на три большие группы.

Виды профессиональных средств для отбеливания тканей:

Хлорсодержащие отбеливатели. Это самые агрессивные средства, которые могут справиться даже с самыми сложными и старыми загрязнениями. «Но в быту с такими стоит быть предельно осторожными. Их можно применять только для однотонного хлопка. Но и в этом случае увлекаться не стоит. Средства разрушают структуру волокон и портят ткань, а также могут привести к ее быстрому износу», — уточнила Нина Новикова. Кислородные отбеливатели. Такие средства, наоборот, безопасны для большинства тканей и хорошо справляются с различными пятнами. Они не разрушают структуру волокон, а также обладают дезинфицирующим эффектом и практически не вызывают аллергию. Оптические отбеливатели. «Такие средства не смогут вывести пятна. Они никак не воздействуют на потемневшие волокна, но создают иллюзию сияющей чистоты за счет мелких светоотражающих частичек, которые закрепляются на поверхности материала. Такие средства вы не найдете на полке магазина в чистом виде: их добавляют в состав порошков и отбеливателей», – пояснила Нина Новикова.

Как не испортить белые вещи при отбеливании?

При отбеливании белых вещей в домашних условиях важно соблюдать определенные правила.

Всегда обращайте внимание на внутренние ярлыки, рассказала «Ленте.ру» главный технолог сети химчисток «Диана» Нина Новикова. «Чтобы не испортить вещь во время отбеливания, перед такой манипуляцией необходимо изучить внутреннюю этикетку. На ней всегда указано, с помощью каких средств вещь можно (или нельзя) отбелить», — пояснила она.

Не используйте отбеливатели с хлором.

Вещи из хлопка можно обработать отбеливателем с хлором только в крайнем случае — когда другие методы уже не работают. Но будьте осторожны: после такого отбеливания вещь может стать серой, а от цветного рисунка (если он был) не останется и следа

Нина Новикова

При этом для льна, мохера, спандекса, шерсти и шелка использовать отбеливатели с хлором нельзя ни в коем случае. Натуральные, синтетические и деликатные ткани лучше обрабатывать кислородными отбеливателями, подчеркнула она. Соблюдайте пропорции, указанные на этикетке отбеливателя. Ведь если добавить слишком много, отбеливающее средство может безвозвратно испортить вещь. Не замачивайте в отбеливателе плотные ткани. Их лучше обрабатывать точечно, нанося специальное средство только в местах загрязнений, подчеркнула Нина Новикова. Перед отбеливанием выведите с ткани все пятна. В том числе пятна ржавчины, иначе вещь после отбеливания порыжеет.

Как отбелить белые вещи народными методами?

Перекись водорода

Перекись водорода подходит для хлопка и льна, а также для синтетики. Она не только возвращает вещам белизну, но и справляется с неприятными запахами ткани.

Как отбелить вещи перекисью водорода?

Разведите 1 чайную ложку перекиси в 2 литрах теплой воды. В зависимости от количества одежды сделайте нужный объем раствора. Опустите в раствор белье и оставьте на 30 минут. Периодически переворачивайте белье другой стороной. Прополощите белье в холодной воде.

При ручной стирке можно добиться лучших результатов, чем при машинной

Лимонная кислота

С помощью лимонной кислоты можно отбелить лен и хлопок, но не стоит обрабатывать ей деликатные ткани.

Как отбелить вещи лимонной кислотой?

Разведите 1 столовую ложку лимонной кислоты 1 литром воды. Положите в эту смесь белье на 5 часов. После этого прополощите белье.

Добавьте немного хозяйственного мыла или порошка, чтобы усилить эффект. Но не перестарайтесь — достаточно пары ложек.

Горчичный порошок

Горчица не только возвращает белизну, но и выводит жир, а также дезинфицирует вещи. Этот способ подходит даже для деликатных тканей.

Как отбелить вещи горчичным порошком?

Разведите 1 столовую ложку горчичного порошка в 1 литре кипятка. Приготовьте раствор в нужном объеме — в зависимости от того, как много белья нужно отбелить. Процедите смесь и замочите в ней белье. В зависимости от типа ткани, держите белье в растворе разное время: полотенца можно оставить на несколько часов, а вот деликатные ткани нельзя замачивать больше 30 минут. Прополощите белье.

Аспирин

Таблетки аспирина помогут справиться со следами пота и ржавчины на вещах. Его можно использовать даже для отбеливания шерстяных изделий.

Как отбелить вещи с помощью таблеток аспирина?

Измельчите таблетки аспирина в пудру. Разведите пудру водой из расчета 1 измельченная таблетка на 1 литр. Замочите одежду и оставьте не менее чем на 8 часов. Постирайте одежду.

Аспирин также можно использовать при машинной стирке: просто добавьте измельченную таблетку прямо в стиральную машину. Этот способ хорош для профилактики изменения цвета вещей.

Сода

Соду можно использовать для отбеливания хлопка и льна, а также синтетики и трикотажа.

Как отбелить вещи содой?

1 столовую ложку пищевой соды растворите в 1 литре воды. Добавьте туда половину столовой ложки нашатыря, чтобы усилить эффект. Положите белье в раствор на 3 часа.

Также средство безопасно для детского белья, но разводить его надо в других пропорциях.

Как отбелить детское белье содой?

1 столовую ложку соды разведите в 5 литрах воды.

Положите в раствор детские вещи и оставьте на 3-4 часа.

Для застиранного постельного белья или полотенец можно использовать кипячение.

Как отбелить содой постельное белье и полотенца?

Смешайте 1 столовую ложку соды, литр воды и немного стирального порошка. Положите в раствор белье и прокипятите — но не более 30 минут. Хорошо прополощите.

Не обожгитесь, когда будете вынимать кипяченое белье, которое нагрелось от нахождения в горячей воде.

Сколько раз можно отбеливать одну вещь?

Все зависит от нескольких факторов: вида выбранного отбеливателя, типа ткани и ее состояния, отметила Нина Новикова.

Мы не рекомендуем обрабатывать отбеливателями уже ветхие вещи или белье: на них могут образоваться дырки

Нина Новикова

Как ухаживать за белыми вещами, чтобы реже их отбеливать?