Какие продукты со стола нельзя давать собакам

Собаки, безусловно, являются членами семьи, и мы заботимся о них так же, как о своих детях. Но иногда наши добрые намерения могут привести к опасным последствиям для питомца.

© unsplash.com

Есть некоторые продукты, которые не только не приносят пользы вашей собаке, но и могут быть вредными для ее здоровья. Что нельзя давать животным со стола? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Шоколад и какао

Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые могут быть токсичными для собак. Эти вещества могут спровоцировать у питомца проблемы с сердцем, тревожность, рвоту и даже смерть, если потребляются в больших количествах. Темные сорта шоколада содержат больше теобромина, чем молочные.

Виноград и изюм

Виноград и изюм, несмотря на свою полезность для человека, могут вызвать отравление у собак. По мнению ветеринаров, даже небольшое количество этих фруктов может привести к проблемам с почками у питомца.

Лук и чеснок

Лук и чеснок содержат сульфиды, которые могут вызвать повреждение красных кровяных клеток в организме собаки, что приведет к анемии. Даже маленькие порции лука и чеснока могут быть опасными, поэтому ими не следует угощать животных.

Молоко и молочные продукты

Молоко и молочные продукты могут вызвать у собаки диарею и проблемы с желудком из-за недостатка фермента лактазы, необходимого для переваривания лактозы. Взрослые собаки часто теряют способность переваривать молоко после отвыкания от грудного вскармливания.

Кости

Кости от птицы и рыбы могут легко сколоться и привести к застреванию в горле собаки или повреждению желудка и кишечника. Лучше купите вашей собаке специальные кости для жевания, которые безопасны для ее здоровья.

Сахар и сладости

Слишком много сахара может вызвать у собаки ожирение, заболевания сердца и даже диабет. Сладости, содержащие искусственные подсластители, также могут быть токсичными для собак. Поэтому держитесь подальше от этих продуктов и предлагайте питомцу лакомства, предназначенные специально для него.

Алкоголь и кофе

Алкоголь и кофе - абсолютные стоп-продукты для собак. Они могут вызвать отравление, привести к нарушению координации, судорогам и даже остановке сердца.