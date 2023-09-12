Как выбрать посуду для разных видов плиты

Как выбрать посуду для газовой, индукционной и электрической плит
Для каждого вида плиты — газовой, индукционной или электрической, существует своя посуда. Неправильно подобранная сковородка или кастрюля может испортить весь процесс: еда не будет равномерно нагреваться, получится полусырой. Поэтому при выборе рекомендуем обращать внимание на особенности каждой плиты.
«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать посуду.
Газовая плита
При готовке на такой плите важно учесть сразу несколько факторов:
- Дно посуды. Для газовой плиты выбирайте емкости с толстыми днищем, они точно выдержат длительную термообработку без перегрева
- Диаметр посуды. Его стоит выбирать в соответствии с размером конфорки. Не советуем использовать маленькую посуду на большой плите, так как продукты будут прогреваться неравномерно.
- Ручка посуды. Обратите внимание на жаростойкость посуды. Например, металлические ручки долго остаются холодными и не плавятся от огня.
- Корпус посуды. Лучше выбирать кастрюли и сковородки с толстыми стенками: так они прослужат дольше
- Вид материала. Для газовой плиты идеально подойдет посуда из нержавеющей стали и чугуна.
Электрическая плита
Такие плиты бывают трех видов, и посуду стоит выбирать в зависимости от их особенностей.
- ТЭНовые плиты: спиральные или дисковые. Долго разогреваются и медленно остывают. Для таких плит подходит посуда из металла, керамики или стекла.
- Галогенные модели. Нагреваются с помощью кварцевой трубки, заполненной газом. Рекомендуется использовать чугунную и металлическую посуду.
- Модели hi-light. Быстро нагреваются и остывают. Можно использовать любую посуду.
Электрическая индукционная плита
Это самый удобный вид плит. Единственный нюанс — посуду нужно подбирать специальную, учитывать ее ферромагнитные свойства. Чтобы определить, подходит та или иная сковородка для плиты, нужно обращать внимание на следующие факторы:
- Дно изделия. На нем должен быть значок в виде спирали.
- Магнитные свойства. Дно посуды должно магнититься.
- Толщина дна. Она должна быть большой.
Если у вас возникли сомнения, то покупайте изделия из нержавеющей стали. Они точно подойдут для индукционной плиты.