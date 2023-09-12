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Как выбрать посуду для газовой, индукционной и электрической плит

Для каждого вида плиты — газовой, индукционной или электрической, существует своя посуда. Неправильно подобранная сковородка или кастрюля может испортить весь процесс: еда не будет равномерно нагреваться, получится полусырой. Поэтому при выборе рекомендуем обращать внимание на особенности каждой плиты.

Как выбрать посуду для разных видов плиты
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, как правильно выбрать посуду.

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Газовая плита

При готовке на такой плите важно учесть сразу несколько факторов:

  1. Дно посуды. Для газовой плиты выбирайте емкости с толстыми днищем, они точно выдержат длительную термообработку без перегрева
  2. Диаметр посуды. Его стоит выбирать в соответствии с размером конфорки. Не советуем использовать маленькую посуду на большой плите, так как продукты будут прогреваться неравномерно.
  3. Ручка посуды. Обратите внимание на жаростойкость посуды. Например, металлические ручки долго остаются холодными и не плавятся от огня.
  4. Корпус посуды. Лучше выбирать кастрюли и сковородки с толстыми стенками: так они прослужат дольше
  5. Вид материала. Для газовой плиты идеально подойдет посуда из нержавеющей стали и чугуна.

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Электрическая плита

Такие плиты бывают трех видов, и посуду стоит выбирать в зависимости от их особенностей.

  1. ТЭНовые плиты: спиральные или дисковые. Долго разогреваются и медленно остывают. Для таких плит подходит посуда из металла, керамики или стекла.
  2. Галогенные модели. Нагреваются с помощью кварцевой трубки, заполненной газом. Рекомендуется использовать чугунную и металлическую посуду.
  3. Модели hi-light. Быстро нагреваются и остывают. Можно использовать любую посуду.

Электрическая индукционная плита

Это самый удобный вид плит. Единственный нюанс — посуду нужно подбирать специальную, учитывать ее ферромагнитные свойства. Чтобы определить, подходит та или иная сковородка для плиты, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  1. Дно изделия. На нем должен быть значок в виде спирали.
  2. Магнитные свойства. Дно посуды должно магнититься.
  3. Толщина дна. Она должна быть большой.

Если у вас возникли сомнения, то покупайте изделия из нержавеющей стали. Они точно подойдут для индукционной плиты.

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