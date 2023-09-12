Россиянка вырастила тыкву-богатырь

Женщина увлеклась выращиванием овощей около десяти лет назад, после выхода на пенсию, ее фаворитом является тыква.

«Очень люблю этот овощ, добавляю практически во все блюда – и в суп, и в выпечку. Тыква полезна для здоровья: в ней много микроэлементов, клетчатки, витаминов. Чтобы круглый год питаться правильно, очищаю ее и порционно замораживаю», — рассказала Шайхутдинова.

Она также поделилась, как вырастить этот овощ. По ее словам, тыква любит свет и воду, поэтому до цветения она поливает ее каждый день. Также надо рыхлить почву и уберечь свежепосаженые семена от ворон.