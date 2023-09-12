Названы методы выращивания огромной свеклы

Для выращивания крупной и сладкой свеклы рекомендуется проредить ростки после появления всходов, рассказала изданию «БелНовости» агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

© Lenta.ru

Время для этой процедуры наступает, когда на растениях появляются 2-3 листа. Эксперт отметила, что для большей части сортов расстояние между всходами должно составлять 9-10 сантиметров.

Далее следует дать корнеплодам первую подкормку. Для ее приготовления рекомендуется развести в десяти литрах воды чайную ложку соли и два стакана древесной золы. Через две недели наступает время второй подкормки — на десять литров воды эксперт посоветовала использовать два грамма борной кислоты. Этим раствором необходимо опрыскать свекольные листья.