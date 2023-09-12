Дачникам назвали способ сохранить розы зимой

Эксперт советует приготовить смесь, которая не только защитит цветы от мороза, но также сделает их крепче и поможет лучше расти в следующем сезоне. Для подкормки необходимо взять по пятнадцать граммов суперфосфата и монофосфата из расчета на десять литров воды. Такого количества хватит на пять квадратных метров.