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Дачникам назвали способ сохранить розы зимой

Правильный полив осенью поможет розам пережить зиму. Способ сохранить растения в голодное время года дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Дачникам назвали способ сохранить розы зимой
© Lenta.ru

Эксперт советует приготовить смесь, которая не только защитит цветы от мороза, но также сделает их крепче и поможет лучше расти в следующем сезоне. Для подкормки необходимо взять по пятнадцать граммов суперфосфата и монофосфата из расчета на десять литров воды. Такого количества хватит на пять квадратных метров.

Первый раз полить розы можно в конце сентября. Повторить полив лучше всего в октябре, через пару недель после первой подкормки.