Как избавиться от пыли надолго: инструкция
Пыль - это вечная боль и проблема всех хозяек. Она есть везде: в мягких игрушках, пледах, занавесках, мебели и даже одежде. Сколько не убирай пыль, она все равно будет возвращаться. Пыль раздражает слизистые оболочки и часто может стать причиной аллергических реакций.
“Рамблер” разобрался, как избавиться от пыли надолго.
- Соблюдайте порядок проведения уборки. В начале важно сделать сухую уборку, а потом влажную. Соберите все вещи, уберите мусор, пропылесосьте пол. Избавиться от пыли можно с помощью влажной тряпки.
- Убирайте пыль сверху вниз. Сначала нужно убрать самые верхние секции, а затем нижние полки. В самом конце нужно протереть напольные поверхности.
- Учитывайте очередность комнат. Начинайте уборку с балкона или дальнего помещения, это поможет не переносить пыль из одной комнаты в другую.
- Используйте влажные тряпки. Удалять видимые загрязнения сухой тряпкой — это плохая стратегия. Нужно очищать поверхности мокрой салфеткой из микрофибры. Этот материал не оставляет разводов и следов.
- Не используйте метелку для пыли. Она скорее раздувает пыль, вместо того, чтобы притягивать ее к себе. В результате дом становится не чище, а грязнее.
- Правильно распыляйте полироль. Его нужно наносить на тряпку или салфетку, а затем уже обрабатывать поверхности. Нельзя распылять полироль сразу на мебель, так как на ней образуется липкая пленка, притягивающая пыль.
- Очищайте фильтры пылесоса. Не забывайте прочищать фильтры. Забитые детали могут ухудшить эффективность прибора и стать источником распространения пыли.
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