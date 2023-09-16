Как избавиться от пыли надолго: инструкция

Пыль - это вечная боль и проблема всех хозяек. Она есть везде: в мягких игрушках, пледах, занавесках, мебели и даже одежде. Сколько не убирай пыль, она все равно будет возвращаться. Пыль раздражает слизистые оболочки и часто может стать причиной аллергических реакций.