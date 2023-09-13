Список вещей, которые должны быть дома на случай ЧП
Если вы живете в мегаполисе, где никогда не было землетрясений или цунами, вероятность, что вам понадобится тревожный чемоданчик, крайне низкая. Но никогда не равна нулю, особенно в современных реалиях.
Стоит сложить в рюкзак вещи первой необходимости, которые позволят быстро сориентироваться в случае сложной ситуации и дождаться спасателей.
Копии важных документов
Оригиналы постоянно пригождаются в повседневной жизни, но стоит сделать нотариально заверенные копии паспортов, свидетельств о рождении детей и сложить их в рюкзак. Кстати, пригодятся копии страховок и водительских прав.
Наличные деньги
Не стоит складывать в рюкзак все сбережения, но какая-то сумма, на которую вы сможете снять жилье, купить продукты и поймать такси должна быть. Можно иметь карту «на всякий случай», но нет стопроцентной гарантии, что в случае ЧП она поможет.
Продукты
Во-первых, положите в рюкзак бутылку чистой воды — около полутора литров. Затем отправьте туда же пакетики с печеньем, сухофруктами, протеиновые батончики, пару пакетиков быстрых супов, которые можно заварить в кружке.
Дополнительные принадлежности
- Фонарик и две упаковки батареек;
- Спички — положите в водонепроницаемый пакет, чтобы они не отсырели;
- Зажигалки;
- Компас;
- Переносная зарядка для телефона — желательно в 2-х экземплярах и с 2-мя проводами;
- Нитки и иголки;
- Блокнот и карандаш;
- Свисток — на случай, чтобы можно было «подать знак»;
- Рабочие перчатки.
Не забудьте захватить бумажные салфетки, туалетную бумагу и пару наборов одноразовых стаканчиков.
Аптечка
Из лекарственных препаратов в рюкзак стоит положить спазмолитики, обезболивающие, антибиотики и средства от расстройства желудка. А еще обычный и стерильный бинт, йод или зеленку.
Одежда
Положите в рюкзак теплый свитер, несколько пар белья и носков. Это может пригодиться, если вы будете ночевать в некомфортной и прохладной местности. Свитер можно подложить под голову.