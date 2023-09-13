Список вещей, которые должны быть дома на случай ЧП

Если вы живете в мегаполисе, где никогда не было землетрясений или цунами, вероятность, что вам понадобится тревожный чемоданчик, крайне низкая. Но никогда не равна нулю, особенно в современных реалиях.

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Стоит сложить в рюкзак вещи первой необходимости, которые позволят быстро сориентироваться в случае сложной ситуации и дождаться спасателей.

Копии важных документов

Оригиналы постоянно пригождаются в повседневной жизни, но стоит сделать нотариально заверенные копии паспортов, свидетельств о рождении детей и сложить их в рюкзак. Кстати, пригодятся копии страховок и водительских прав.

Наличные деньги

Не стоит складывать в рюкзак все сбережения, но какая-то сумма, на которую вы сможете снять жилье, купить продукты и поймать такси должна быть. Можно иметь карту «на всякий случай», но нет стопроцентной гарантии, что в случае ЧП она поможет.

Продукты

Во-первых, положите в рюкзак бутылку чистой воды — около полутора литров. Затем отправьте туда же пакетики с печеньем, сухофруктами, протеиновые батончики, пару пакетиков быстрых супов, которые можно заварить в кружке.

Дополнительные принадлежности

Фонарик и две упаковки батареек;

Спички — положите в водонепроницаемый пакет, чтобы они не отсырели;

Зажигалки;

Компас;

Переносная зарядка для телефона — желательно в 2-х экземплярах и с 2-мя проводами;

Нитки и иголки;

Блокнот и карандаш;

Свисток — на случай, чтобы можно было «подать знак»;

Рабочие перчатки.

Не забудьте захватить бумажные салфетки, туалетную бумагу и пару наборов одноразовых стаканчиков.

Аптечка

Из лекарственных препаратов в рюкзак стоит положить спазмолитики, обезболивающие, антибиотики и средства от расстройства желудка. А еще обычный и стерильный бинт, йод или зеленку.

Одежда