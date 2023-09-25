Что нужно комнатным растениям осенью

Главное в жизни растений, что происходит осенью, - сокращается световой день. Именно поэтому осенью и зимой уход растениями нужно менять.

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"Рамблер" рассказывает, как меняются потребности растений с наступлением осени.

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1. Сокращаем полив

Летом больше света, выше температура, суше воздух в периоды, когда не идут дожди, а значит растения активно поглощают воду и растут. Осенью становится прохладнее, грунт в горшках просыхает медленнее, поэтому частоту поливов нужно сокращать. Чтобы не ошибиться с поливом, всегда стоит проверить, просох грунт в горшке или пока нет. Многие рекомендуют делать это деревянной палочкой, но проще всего сделать это пальцем. Те растения, которые летом требовали полива два, а то и три раза в неделю, осенью можно поливать один раз в неделю.

2. Переносим растения с балкона в комнату

Если летом вы переносили растения на балкон, то осенью пора возвращать их на привычные места. Причем сделать это нужно, пока температура по ночам не стала опускаться ниже 12 градусов. Исключение из этого правила - декабрист, который можно подержать до холодов. Это обеспечит ему пышное цветение. Главное - помнить: чем холоднее, тем реже полив.

3. Включаем дополнительное освещение

Конечно, стоит учитывать ориентацию окон. Если все окна выходят на юг и юго-восток, то с досветкой можно не спешить. Всем остальным о дополнительном освещении стоит подумать заранее. Конечно, можно выбирать такие виды растений, которые можно назвать теневыносливыми. Зиму они переживут, но чувствовать себя будут не слишком хорошо. Достаточное освещение может компенсировать недостатки в уходе. Если случайно слишком сильно полили растение, в темноте у него скорее загниют корни. Также с досветкой растения менее подвержены нападению вредителей.

4. Подкормки, пересадки