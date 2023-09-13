Кинолог назвала 5 признаков деменции у собак

Многие человеческие болезни четвероногим не чужды. Так, например, по словам кинолога Лорны Уинтер, у собак старше семи лет запросто может развиться деменция. Замедлить ее можно, но только если вовремя обнаружить, а это непросто.

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Симптомы недуга легко списать на другие болезни, характер и даже настроение питомца. Но кинолог в разговоре с Daily Mail назвала пять признаков того, что дело приобретает серьезный оборот: если насчитали у своего пса больше трех, лучше отвести его к врачу.

Итак, главный звоночек: собаке стало тяжелее делать то, что прежде давалось легко. Проявиться этот симптом может в любой сфере — от прогулок до приема пищи. Кроме того, собака с деменцией может слишком часто смотреть в пустоту. Да, все питомцы периодически так делают, это связано с тем, что у собак развит нюх — сосредоточиваясь на чем-то, четвероногий пытается обратить внимание на запах.

Отсутствие интереса к еде тоже может быть связано с когнитивной дисфункцией: пес или не может есть из-за стресса, который свойственен собакам с деменцией, или потому что попросту забыл. Еще два признака — лай по ночам и справление нужды в помещении, чего пожилые четвероногие обычно не делают.