Какие цвета в интерьере стоит выбрать, чтобы ремонт выглядел дорого

Ох, уж, этот вечный вопрос, какой цвет самый модный и роскошно смотрится в интерьере.

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Когда речь заходит о богатых цветах, сразу всплывают два — «королевский синий» и «королевский пурпур». У каждого из них очень интересная и насыщенная история.

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О происхождении этих цветов, их особенностях и применении рассказал сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов — Роман Арестов.

Откуда он, Королевский синий?

Изначально пигмент синего возник в стране пирамид. Египетский синий был первым цветом, полученным синтетическим путем. Еще в 2613-2494 гг. до н. э. древние ремесленники смешивали кремнезем, известь, медь и алкалу. Произведенным красителем расписывали самые разные поверхности. Египтяне писали и рисовали им на саркофагах, стенах храмов, украшениях, амулетах, гробницах, статуях. Цвет был очень ярким и стойким. На фресках он сохранился до наших дней!

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Удивительная «истинная лазурь»

А вот пигмент синего цвета с красивым названием «истинная лазурь» не удалось синтезировать даже ученым. Его получали из лазурита. Полудрагоценный камень сильно растирали, смешивали с маслом и применяли только в живописи. Краситель был настолько ценным, что продавали его по цене золота. Исключительный пигмент не использовали в быту, им писали одежды только самых значимых фигур, Мадонн и святых.

Синий в наши дни

Удивительно, но поиски яркого, стойкого, чистого синего пигмента продолжаются до сих пор. В 2009 году исследователи из Университета штата Орегон путем соединения открыли новый синий цвет под названием «YInMn синий». Имя этот цвет получил из-за химических частиц, входящих в его состав: иттрия, индия и марганца. «YInMn синий» — это гибрид ультрамарина и синего кобальта. Производители товаров для искусства подчеркивают идеальную чистоту этого оттенка. На сегодняшний день этот уникальный королевский цвет — самый дорогой. Тюбик краски объемом 37 граммов стоит около $200.

Синий цвет в интерьере

Является ли интерьер в синих оттенках дорогим? Безусловно, да! Гостиная или столовая в синих тонах выглядят по-настоящему благородно, оригинально и дорого. Как правило, этим оттенком красят стены. А синий диван или кресло станут центральным акцентом комнаты, придающим ей дорогой и царский вид. Чтобы интерьер при этом не был чересчур темным, синий цвет лучше комбинировать со светлыми оттенками, например, белым или серым. Вместе с тем Королевский синий роскошен в любом стилистическом направлении: модернизм, ар-деко, неоклассика, эклектика, скандии. А если еще выделить аксессуары и детали, то дорогое королевское убранство вам точно гарантировано.

Знакомьтесь, Его Величество, Королевский пурпур!

Один из самых редких и ценных красителей — пурпур. Природный оттенок сначала получали из хищного моллюска рода мурексов. Причем разный вид этого животного давал краситель своего оттенка.

Средоточием создания пурпурного оттенка стала Финикия. Необычный краситель усиливал яркость и насыщенность тканей и не выгорал на солнце. Так же как и лазурь, пурпур являлся дорогостоящим оттенком. Для получения одного грамма красителя нужно было добыть около десяти тысяч мурексов. Именно поэтому ткани окрашенные пурпуром продавались по цене золота.

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Пурпур в интерьере

Конечно же, интерьер, выполненный в пурпурных оттенках, будет выглядеть дорого!

Важными акцентами для привлечения внимания и создания роскошного интерьера могут стать пурпурно-красные подушки, покрывала или занавески. Попробуйте застелить пол ковриком пурпурного оттенка или добавить стул того же цвета, и вы убедитесь, как преобразится комната. При этом эксперт советует помнить о рамках и избегать излишней яркости. Важно учитывать, что умеренность — ключ к достижению элегантного и стильного облика вашего жилища.

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