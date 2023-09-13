Дачникам назвали способ спасти огород от вредителей осенью

Осенью, когда урожай собран, любителям огорода необходимо позаботиться о посадках на следующий год — помешать может проволочник. Как бороться с насекомым-вредителем, рассказала эксперт сетевого издания «БелНовости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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В качестве одного из методов она посоветовала дачникам раскисление грунта, поскольку проволочник водится в кислой почве, и, чтобы устранить насекомое, нужно не создавать для его жизни благоприятные условия. Отдать предпочтение в этом случае стоит скворцам и дроздам и создать дома для них, поскольку птицы являются главными природными врагами проволочника.

Эксперт также заявила, что при необходимости нужно вносить известь или доломитовую муку, чтобы поддерживать нормальный показатель кислотности почвы. Кроме того, дачникам следует избавиться от сорной травы пырей и лопуха, потому что самки жука-щелкуна откладывают там личинки. Наоборот, высевать стоит горчицу, гречиху, рапс, донник или бобовые культуры. Также вредитель не любит георгины и шпинат.