Как сделать спальню самым уютным местом для отдыха

Выбор цветовой гаммы для спальни должен соответствовать предпочтениям и вкусам хозяев комнаты, пояснила NEWS.ru дизайнер интерьера Ольга Русяева.

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Она отметила, что спальня — это место для отдыха, поэтому очень важно создать здесь атмосферу уюта и комфорта. При выборе цветовой гаммы эксперт предлагает учитывать несколько факторов. По ее словам, оптимальным решением будут нейтральные, мягкие, пастельные тона — бежевый, светло-зеленый, голубой, сиреневый.

Они визуально расширяют пространство, создают ощущение свежести и легкости. Темные насыщенные цвета для спальни лучше не использовать, так как они могут давить и вызывать дискомфорт, — советует Русяева.

Также она советует обратить внимание на оттенки, создающие атмосферу спокойствия и умиротворения. Например, нежно-голубые и светло-зеленые тона. Они успокаивающе действуют на нервную систему. Также способствуют расслаблению теплые оттенки песочного и коричневого.

Чтобы сделать интерьер более интересным, можно использовать для отделки стен не только однотонную покраску, но и мягкие или деревянные стеновые панели, обои с текстурой ткани, например, кашемир, фреску, художественную роспись. Выбор материалов огромен, —сказала дизайнер.

При выборе рисунков и узоров Русяева советует небольшие цветочные принты, тонкие полоски или абстрактные узоры. По ее словам, они не будут отвлекать, а добавят комнате уют.

Не стоит забывать и об освещении. Для спальни оптимальным будет мягкий, рассеянный свет. Светильники с регулировкой яркости позволят создать нужное настроение, — напомнила эксперт.