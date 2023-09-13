Назван способ предотвратить опадение завязи огурцов

Основным фактором, из-за которого могут опасть завязи огурцов, является недостаток опыления. Способ предотвратить потерю урожая россиянам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

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В процессе опыления пыльца переносится с тычинок на пестик цветка, благодаря чему происходит оплодотворение и формирование плода. В случае с огурцами может происходить самоопыление или перекрестное опыление. Первый вариант свойственен партенокарпическим огурцам, а второй — большинству сортов.