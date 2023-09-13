Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

Дачникам назвали способ, который поможет избавиться от лишайника и мха на деревьях за два-три дня, передает «БелНовости» со ссылкой на ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасию Коврижных.

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Эксперт посоветовала проверить состояние плодовых деревьев в осенний период и убедиться, что на стволах и ветвях отсутствуют мхи и лишайники. Если наросты обнаружат, дачникам рекомендуется убрать их.

Отмечается, что сами по себе мхи и лишайники не наносят прямого вреда деревьям. При этом они могут негативно влиять на их здоровье косвенно, становясь «почвой» для размножения опасных насекомых. Они также могут быть проводниками различных заболеваний.