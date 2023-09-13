Экологичные средства для уборки без ароматизаторов безопаснее обычных

Ученые из Экологической рабочей группы (EWG) выяснили, что чистящие средства и освежители воздуха содержат сотни потенциально опасных для здоровья веществ. Наиболее безопасными оказались средства для уборки, помеченные как «экологичные» и не содержащие ароматизаторов. Исследование опубликовано в журнале Chemosphere.

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Химики изучили 30 чистящих средств, в том числе универсальные средства для чистки стекол, освежители воздуха и другие. Они обнаружили в общей сложности 530 уникальных летучих органических соединений (ЛОС).193 из них были ранее идентифицированы как потенциально способные причинить вред здоровью, например, повредить дыхательную систему или репродуктивную систему, а также повысить риск развития рака.

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Некоторые продукты выделяли ЛОС в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Опасные вещества были обнаружены и в средствах, которых отмечены как «зеленые», то есть безопасные для окружающей среды.

Однако по сравнению с обычными продуктами они выделяли в среднем вдвое меньше ЛОС. Экологичные продукты, отнесенные к категории «без запаха», выделяли почти в восемь раз меньше ЛОС, чем обычные. В среднем экологические продукты без запаха выделяли всего четыре химиката, классифицируемых как опасные, по сравнению с примерно 15 в экологически чистых продуктах с ароматизаторами и 22 в обычных продуктах.

Это говорит о том, что выбор экологически чистых чистящих средств или чистящих средств без запаха может быть разумным для потребителей, обеспокоенных качеством воздуха в помещении и потенциальными рисками для здоровья.

Исследования показывают, что у людей, работающих в сфере клининга, риск развития астмы повышен на 50%, а риск хронической обструктивной болезни легких — на 43%. Женщины, работающие в этой области, также сталкиваются с повышенным риском рака легких. Некоторые исследования показывают, что более частое использование определенных чистящих средств в помещении в период внутриутробного развития и в младенчестве связано с более высоким риском развития астмы и одышки в детстве.