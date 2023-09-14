Вред борщевика для людей сочли преувеличенным

«Это не такое страшное растение, как его расписывают дилетанты. Ожог происходит не от самого борщевика, не от самого сока. Выделение с оборотной стороны листа — это так называемые фуранокумарины, которые снимают защиту кожи перед ультрафиолетом, поэтому ожог может произойти только в солнечный день, если солнце попало на вас как раз после выделения борщевика Сосновского», — пояснил Туманов.