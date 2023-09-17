Полноценный ремонт, как правило, требует много времени, сил и денег. Однако если хочется лишь освежить стены, совсем необязательно полностью менять обои в квартире и уж тем более нанимать рабочих.

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Существует множество лайфхаков, которые помогут вдохнуть новую жизнь в устаревший интерьер. А траты при этом будут минимальные.

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Подробнее о том, как бюджетно обновить обои, не меняя их, читайте в материале "Рамблера".

Декоративные наклейки

Это решение идеально подойдет для детской комнаты с однотонными стенами. Вместо наклеек можно также использовать цветной скотч. Если ваш ребенок уже достаточно большой для того, чтобы самому выбирать интерьер своей комнаты, обязательно приобщите его к выбору наклеек. Стоимость таких наклеек начинается от 500 рублей.

Роспись обоев

С этим лайфхаком справится любой – даже тот, кто далек от рисования. Вы можете расписать обои при помощи специальных трафаретов, которые продаются на маркетплейсах. Вооружитесь красками и кисточкой и начинайте творить.

Преимущество этого приема еще и в том, что шанс встретить у знакомых похожий интерьер моментально сводится к нулю.

Покраска стен

Для того, чтобы изменить цвет стен, подойдет водоэмульсионная краска. С помощью такой краски можно обновить обои из любого материала – главное, чтобы они были однотонные. Если обои рельефные, отдавайте предпочтение валику с длинным ворсом.

Совмещение

Если верхняя или нижняя часть обоев безнадежно испорчена (второй вариант наверняка знаком владельцам кошек), обновите лишь испорченную часть обоев при помощи остатков от других обоев. Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, вам понадобится малярный скотч. Наклейте его по всему периметру заменяемого участка, а затем при помощи ножа удалите кусок непригодных обоев. Далее наклейте новые.

Ликвидация пятен