5 запахов для дома, которые настраивают на нужный лад

Воспоминания о человеке, месте или периоде жизни часто связаны с запахами. Как сохранить в своём доме эти ощущения, рассказал журнал Better Homes & Gardens.

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Ванильные духи или аромат блюда, которое готовила бабушка, мгновенно перенесут вас в прошлое. Выбирая аромат для дома, стоит думать и о том, что почувствуют ваши гости. Ароматическая свеча соединяет от 60 до 90 оттенков запахов, но мы чувствуем только девять из них. Первыми комнату наполнят ноты верхней части горящей свечи, затем обнажатся средние и базовые.

Выбор аромата — это очень личное. Стоит подумать о воспоминаниях, которые связывают вас с детством, позитивных событиях. Поговорите об этом и с близкими, чтобы подобрать подходящий аромат для дома.

Немного о свойствах запахов

Аромат лаванды и свежескошенной травы подходит для спальни или гардеробной. С его помощью можно освежить бельё в шкафу. И тот и другой запах прекрасно расслабляет и отлично помогает бороться со стрессом, способствует улучшению концентрации и внимания. Настроиться на романтичный лад и пробудить сексуальное желание поможет ваниль. Она поспособствует избавлению от отрицательных эмоций, страхов и тревоги. Ощутить прилив сил можно с помощью запаха лимона, бергамота, грейпфрута, мандарина. Цитрусовые создают дома атмосферу лёгкости и свежести, улучшают настроение, добавляют бодрости. Запах роз также укрепит нервную систему, поможет избавиться от депрессии и даже повлияет на вашу самооценку. А ещё этот аромат повышает работоспособность и дарит хорошее настроение. Жасмин обладает аналогичным действием и, по некоторым данным, способствует снижению менструальных болей. Он замаскирует неприятные запахи в квартире и наполнит комнаты нежным ароматом, улучшающим самочувствие.