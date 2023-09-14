Как отучить кошку ходить по столу: инструкция

Кошки — довольно своенравные существа, которые то и дело устраивают хозяевам испытания на прочность. Подъем в пять утра, ночные крики и воровство с обеденного стола — это только малая часть из того, что устраивают пушистые питомцы. Кошки плохо поддаются дрессировке, но некоторые их повадки можно скорректировать с помощью простых лайфхаков.