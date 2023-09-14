Как отучить кошку ходить по столу: инструкция
Кошки — довольно своенравные существа, которые то и дело устраивают хозяевам испытания на прочность. Подъем в пять утра, ночные крики и воровство с обеденного стола — это только малая часть из того, что устраивают пушистые питомцы. Кошки плохо поддаются дрессировке, но некоторые их повадки можно скорректировать с помощью простых лайфхаков.
«Рамблер» разобрался, как отучить кошку ходить по столу.
Как отучить кошку ходить по столу
Большинство пушистых питомцев в детстве или уже во взрослом возрасте любят гулять по плите, подоконнику и даже обеденному столу. Хозяевам это доставляет массу неудобств: постоянно нужно убирать шерсть, протирать поверхности.
- Приклейте полоски двустороннего скотча на стол. Когда кошка решит погулять по поверхности, ее лапы начнут прилипать, и ей это не понравится. После нескольких таких попыток кошка поймет, что ходить по столу — не лучшая идея.
- Поставьте на поверхность автоматизированный освежитель воздуха. Он будет распределять в помещении аромат, который вряд ли понравится кошке. Пушистые любимцы не любят насыщенные запахи, поэтому скорее всего они быстро потеряют интерес к столу.
- Положите на стол несколько цитрусов. Многие кошки терпеть не могут запах цитрусовых, потому что он очень резкий. Этот лайфхак поможет отвадить питомца от прогулок по столу.
- Постелите на стол фольгу. Кошки не любят непривычные текстуры, а шуршащая поверхность будет насторжавить. Застелите стол или другую поверхность фольгой, зафиксировав ее по краям. Когда питомец решит забраться на стол, возникнет неприятный шуршащий звук, а кошачьи когти будут проскальзывать.
- Ни в коем случае нельзя брызгать на кошку водой, брать ее за шкирку или шипеть. Все эти действия могут испортить отношение питомца к вам.
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