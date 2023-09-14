Как использовать пшено в качестве удобрения

Мало известно о том, что обычное пшено может быть эффективным удобрением, так как оно богато азотистыми соединениями, необходимыми для роста и развития растений.

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Пшено является источником витаминов группы B, поддерживающих иммунитет растений и их корневую систему, а также способствует в наращивании зеленной массы и в борьбе с грибковыми заболеваниями. Кроме того, пшено содержит важные микроэлементы, такие как калий, магний, фосфор, кальций и цинк, которые хорошо усваиваются растениями.

Для создания пшеночного удобрения телеграм-канал "Дачники" рекомендует замочить килограмм пшена в пятилитровой канистре теплой воды и настаивать в темном месте в течение пяти суток. После этого развести концентрат пятью литрами воды и поливать растения, по 1 литру такой подкормки под каждый куст.