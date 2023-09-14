Как правильно подкармливать помидоры, чтобы радовали урожаем до сентября
Эксперт объяснил, сколько раз надо подкормить помидоры, чтобы они не сохли и давали урожай.
Для того чтобы помидоры, высаженные в мае, плодоносили до сентября, нужно вносить удобрения до посадки и минимум еще раз пять подкормить азофоской, нитрофоской и аммиачной селитрой. Самыми доступными и самыми дешевыми удобрениями, сообщает Валерий Бгашев.
Если этого не делать, то помидоры используют запас питательных веществ и остановятся в своем развитии по той простой причине, что голодают. Иногда помидоры сушит клещ. Но в этом сезоне он не появлялся. Поэтому причиной все-таки может быть истощение.