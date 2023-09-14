Как правильно подкармливать помидоры, чтобы радовали урожаем до сентября

Эксперт объяснил, сколько раз надо подкормить помидоры, чтобы они не сохли и давали урожай.

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Для того чтобы помидоры, высаженные в мае, плодоносили до сентября, нужно вносить удобрения до посадки и минимум еще раз пять подкормить азофоской, нитрофоской и аммиачной селитрой. Самыми доступными и самыми дешевыми удобрениями, сообщает Валерий Бгашев.