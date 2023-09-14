5 ошибок при осенней посадке малины

Посадка малины осенью дает возможность избежать первой и самой фатальной ошибки, после которой все старания будут напрасны.

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Поэтому посещая передвижные ярмарки и распродажи, где предлагают «отличную малину» подешевле, всегда держите пункт первый в уме и лично проверяйте саженцы на признаки болезни.

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Ошибка 1: покупка сомнительных саженцев

Всегда покупайте здоровые растения в проверенном питомнике. Болезни, такие как антракноз, фитофтора, корневая гниль могут легко передаваться в посадки через зараженные растения, осенью симптомы видны особенно отчетливо. Обратите внимание на крепкие стебли и хорошо развитую корневую систему без любых признаков плесени. Осматривайте все растение целиком, на стеблях не должно быть трещин или обесцвеченных участок, они не должны выглядеть слабыми или ломкими, хотя продавец может и уверять, что после замачивания в воде со стимуляторами куст воскреснет чудесным образом, а сейчас он просто «отдыхает».

Велик соблазн купить со скидкой растения связками по пять и более штук, что идеально подходит, если вы хотите посадить целый ряд, но вам нужно ориентироваться главным образом на здоровье саженцев. Запросите сертификат, что эти саженцы свободны от вирусов, поскольку малина склонна к вирусным инфекциям, которые снижают ее жизнеспособность и урожайность. Узнайте, летняя это малина или ремонтантная, потому что после посадки вы будете обрезать ремонтантную до 10 см, а летнюю нет.

Ошибка 2: пренебрежение фитосанитарным севооборотом

После покупки уход за малиной начинается с местоположения, потому что она ненавидит очень суглинистую или заболоченную почву, где велик риск подхватить грибные инфекции. По той же причине малину не сажают после помидоров, картофеля, перца, баклажанов или клубники в течение пяти лет. Перечисленные культуры могут наградить малину грибными корневыми патогенами, клубника, например, «поделится» ботритисом.

Ошибка 3: сажать в неподготовленную почву

Малине нужно солнечное место и рыхлые, с песчаным верхним слоем, прежде всего богатые гумусом почвы. Почва может быть слегка кислой со значением pH от 5,5 до 6. Разумно подготовить место заранее и внести хорошее количество компоста, торфа и хорошо перепревшего навоза, чтобы почва отстоялась до посадки.

Если вы решили разбить малинник спонтанно, то при посадке обогатите почву зрелым компостом в соотношении 1:1 и, если возможно, добавьте к ней большую порцию крупного песка.

Ошибка 4: чрезмерно заглубить саженцы

Выкопайте яму или борозду, достаточно большую, чтобы вместить все корни, но не заглубляйте слишком сильно. Глубина получится около 25 см и ширина примерно 30 см – на дно добавьте свежих рыбьих голов, малина любит их также, как и томаты, затем поместите корни в траншею или яму, аккуратно разложите и засыпьте почвой до уровня земли, который вы увидите на стебле. Уплотните почву и хорошо полейте. У ремонтантной малины срежьте стебли на высоту 10 см.

Почву вокруг корней необходимо поддерживать влажной не менее одной недели в зависимости от погодных условий. При посадке рядами сохраните расстояние между ними хотя бы в полтора метра, чтобы снизить риск различных болезней.

Ошибка 5: не мульчировать