Как подготовить яблони и груши к зиме

Перед наступлением холодного времени года яблони и груши необходимо осмотреть на наличие лишних веток. Готовить плодовые деревья к зиме дачников научила агроном Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».

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Сухие и поврежденные ветки, которые тратят ресурсы и не приносят пользу, необходимо удалить. При этом процедуру обрезки лучше всего провести осенью, пока есть возможность отличить плохие ветки от хороших. Закончить побелку также важно до прихода низких температур.