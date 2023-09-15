Как узнать, энергетически чист ли ваш дом: 10 признаков

Прежде чем рассуждать об энергетической чистоте, давайте поговорим о том, а как выглядит на тонком плане энергетическая грязь, и существует ли она вообще?

© Сolady

Однажды я вёл онлайн-марафон «Магия Пространства», на котором знакомил зрителей с энергетикой дома и основными понятиями Васту.

Видео дня

В начале марафона проводился опрос: хорошо ли люди чувствуют себя в доме, как высыпаются и так далее. Часть зрителей писали о чувстве выжатости, слабости, об отсутствии взаимопонимания между домочадцами.

Затем, в конце марафона мы решили дать практику по сканированию негатива в пространстве. Чтобы каждый человек, даже если он не экстрасенс, не маг и не энергопрактик, смог увидеть и почувствовать, что творится у него в доме на тонком плане – за счёт потока в групповой практике.

После практики зрители делились результатами. Некоторые сказали, что не увидели ничего подозрительного, и в доме всё чисто. А одна девушка даже увидела за стеной в соседней квартире контур человека, похожий на призрак – и действительно, там недавно умерла пожилая женщина.

Но те люди, которые в начале марафона писали о проблемах в доме, чаще отмечали, что заметили на тонком плане:

чёрные сгустки-облака

тёмные пятна на стенах

нечто, похожее на свисающую паутину

То есть, зрители описывали энергетическую грязь в своём доме, которая и провоцировала плохое самочувствие.

Этот опыт подтверждает, что в домах с энергетической грязью жильцы испытывают похожие симптомы. Давайте пройдёмся по их списку вместе с вами.

Чтобы узнать, насколько чист или грязен ваш дом на энергетике, ответьте на следующие вопросы. Возьмите ручку и листок и ставьте галочку, если отвечаете «да»:

Портится ли настроение, когда вы заходите в дом? Вы раздражаетесь, переступив через порог, или из вас будто уходит энергия? Это показывает, что энергетика вашего дома даже тяжелее, чем улицы или подъезда, по которым вы шли. Нет вдохновения, когда находитесь в доме?Если на прогулке или на работе вы полны энтузиазма, а дома хочется только упасть на кровать без сил и смотреть сериал, это показатель, что дом вас не питает. А как максимум – ещё и подъедает вас самих. Чувствуете ли вы себя уставшей, даже если спали достаточно времени?Утренняя усталость может быть следствием многих причин, от неправильной вентиляции спальни до неудобной подушки. Но если с вашей спальней всё нормально, а вы всё равно просыпаетесь в таком ощущении, что по вам всю ночь ездил каток – ставьте галочку. В этом доме вас мучат кошмары?Дотошный читатель может захотеть проверить – а действительно ли кошмары связаны именно с домом, а не с ним лично. Здесь нужно опросить домашних, а как спится им самим. Только вот домашние могут оказаться не такими чувствительными, как вы.

Сам я, когда однажды искал причину ночных кошмаров, специально снял номер в гостинице, чтобы проверить – проблема в том месте, где сплю, или нет? Вы можете повторить этот эксперимент, или же попроситься провести ночь в квартире у родственников, друзей.

5. Вертятся ли навязчиво в вашей голове плохие воспоминания и негативные мысли перед сном?

Казалось бы – вы ошиблись на работе два года назад, но мозг напоминает об этом так ясно, как будто это случилось сегодня днём… И так каждую ночь – новое воспоминание, новые «минусовые» мысли, в которых вы продолжаете вариться. Отход ко сну превращается в муку, не хочется возвращаться в кровать, и каждый вечер вы засиживаетесь в телефоне или за компьютером всё дольше.

Это признак, что в спальне может быть негатив, который кормится вашими переживаниями. Он же провоцирует вас вспоминать неприятные вещи.

6. Кажется ли вам иногда, что домашние будто намеренно вас раздражают?

Кошка сделала свои дела мимо лотка, ребёнок пролил сок на бежевый ковёр, муж побрился – и оставил кучу волос с бороды в раковине… Всё будто специально.

Если быт начинает вас выводить из себя, время призадуматься – не завелась ли в доме лярва, питающаяся раздражением? Лярвами называют сгустки энергии, которые питаются разными негативами людей – обидой, завистью, печалью, виной, ну и, конечно же, раздражением и гневом.

7. Люди в доме не могут найти общий язык?

Считаются и открытые конфликты между домочадцами, и неявное напряжение. Также считаются конфликты с соседями.

8. Есть ли в вашем доме место, где кто-то из домочадцев постоянно на негативе?

Например, сын играет в компьютер и ругается на лаги и нерадивых товарищей по команде. Или муж смотрит ТВ и клянёт политиков на чём свет стоит. Казалось бы – просто не смотри, если так не нравится, но ваш домочадец будто уже не может остановиться.

9. В доме всё время что-то ломается?Принтер заедает, отваливается дверца шкафа, телефон перестаёт заряжаться – считаются любые поломки.

10. Возникает ли у вас спонтанное чувство – хочу взять и уйти отсюда?Подразумевается желание куда-то уйти без конкретики. Такая мысль, где вы готовы находиться «где угодно – лишь бы не здесь».

Подведём итоги.

В норме на все 10 вопросов должны быть ответы «нет».

Разумеется, некоторые ответы «да» могут сигнализировать не о домашнем негативе, а о чём-то другом. Так, конфликт с соседями может не связан с энергетической грязью в вашем помещении.

Но если вы ответили «да» на 3 и более вопросов, особенно по разным темам – это тревожный признак.