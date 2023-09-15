4 способа преобразить квартиру за копейки

Уютное, комфортное и красивое жилье – базовая потребность, которая есть если не у каждого, то почти у каждого человека. Большинство из нас проводят в квартире огромное количество времени, а потому хочется, чтобы в ней было приятно находиться.

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При этом существует предубеждение, что преобразить жилье можно только за очень большие деньги. Однако это отнюдь не так.

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Подробнее о том, как вдохнуть новую жизнь в привычную и уже надоевшую обстановку – читайте в материале "Рамблера".

Покрасьте стены

Обои уже давно не первой свежести, но переклеивать их нет ни времени, ни желания? Покрасьте стены акриловой краской, которая легко перекрывает обои любого цвета. Специалисты советуют выбирать тон от белого до серого. А вот от ярких и кричащих цветов лучше отказаться: максимум, вы можете покрасить одну из стен в комнате акцентным цветом. Если все стены будут яркие, то это визуально уменьшит пространство. Кроме того, акцентный цвет очень скоро может вам надоесть.

Поменяйте ковер

Или добавьте его в интерьер, если раньше ковра у вас не было. Этот элемент декора создает уют и вдобавок к этому может перекрыть изъяны на ламинате или паркете. Лучше всего отдавать предпочтение большому однотонному ковру. Только не прогадайте с размером: ковер должен быть такой, чтобы 40-50 см изделия заходило под диван и столько же не доходило до стены.

Обновите старую мебель

Нет, покупать новую не нужно. Если ваша мебель все еще пригодна для использования, но уже выглядит совсем не так, как вам хотелось бы, подумайте, как ее можно отреставрировать. Например, старое кресло можно перетянуть новой тканью, а комод или шкаф перекрасить в другой цвет.

Купите растения

Комнатные растения – бюджетный, но при этом очень эффектный элемент декора. Они могут быть абсолютно разного размера и стоять, где угодно: на полу, на подоконнике или на столе. Вы можете приобрести несколько растений и составить композицию: например, разместить большое растение рядом с миниатюрным.